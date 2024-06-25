«إتش إس بي سي» يطلق منصة عالمية لتداول الثروات في الإمارات

أعلن بنك «إتش إس بي سي» إطلاق منصة «ورلد تريدر WorldTrader» في دولة الإمارات، وهي منصة رقمية للاستثمار والتداول، تتيح للعملاء في الإمارات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأوراق المالية على المستوى الدولي. وتغطي شبكة المنصة 77 سوقاً للبورصة عبر 25 سوقاً، وتقوم بتنفيذ طلبات العملاء على الاستثمارات الدولية بشكل مباشر.

ووفق بيان صحافي صادر عن البنك، أمس، ستمنح المنصة عملاء إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لديه إمكانية الوصول إلى نحو 80% من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية للتداول بالأسهم وصناديق الاستثمار والسندات القابلة للتداول، والاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات الدخل الثابت، إما عبر تطبيق «HSBC» للهاتف المتحرك أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وتعتبر دولة الإمارات أول سوق في شبكة «HSBC» العالمية تقوم بإطلاق منصة «WorldTrader»، ومن المقرر أن تتبعها أسواق مختارة في آسيا والشرق الأوسط.