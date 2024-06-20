مجلس سيدات أعمال دبي يصدر تقريراً يناقش فرص وتحديات قطاع الخدمات القانونية

أصدر مجلس سيدات أعمال دبي تقريراً متكاملاً ومفصلاً يحتوي على نقاشات وتوصيات حول الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات القانونية في دبي، وخصوصاً فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الجوانب القانونية المختلفة بشكل يرتقي بممارسات المهنة.

وتناول التقرير النقاشات التي جرت مؤخراً في رابع فعاليات مبادرة طاولات النقاش المستديرة المختصة بالقطاعات الاقتصادية، وهي الفعالية التي سلطت الضوء على قطاع الخدمات والمعارف القانونية، وشهدت مشاركة أعضاء المجلس من رائدات الأعمال المتخصصات في المجال القانوني بالإمارة.

وركز التقرير على الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات القانونية، والفوائد، والإرشادات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأدوات والتطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، واستخدامه في التثقيف والتعليم القانوني، والحواجز اللغوية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

وشدد المشاركون في الفعالية على أهمية الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي للارتقاء بقطاع الخدمات القانونية، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة والتفكير النقدي خصوصاً في مهام تشمل صياغة العقود القانونية والتحقق القانوني نظراً لأهميتها في تبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز الدقة.

وتناول الحاضرون الإرشادات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي في المجال القانوني وانعكاساتها على الانحياز وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى أهمية تطوير مناهج قانونية وفق أدوات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ركز الحاضرون على نسبة الفائدة مقارنة بالكلفة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخصوصاً للشركات الصغيرة التي تواجه تحديات في عملية الإندماج الرقمي.

وأشارت إيزابيلا زادكوسكا، شريك في الهيكلة المؤسسية في مكتب التميمي ومشاركوه إلى أهمية مواءمة التطور التكنولوجي مع توقعات العملاء العاملين في المجال القانوني، معتبرة ذلك خطوة أساسية لتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في الارتقاء بتنافسية المجال القانوني، مؤكدة أهمية تعزيز فعالية الذكاء الاصطناعي بلغات مختلفة لضمان التنوع.

بدورها أشارت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إلى أن أحد أهم التوصيات التي خرجت بها الطاولة النقاشية هو التشجيع على الاعتماد على التقنيات الحديثة بما يضمن استدامة وتطور قطاع الخدمات القانونية، مع دراسة الجوانب المختلفة لاستخدام هذه التقنيات، مشددة في هذا المجال على الإلتزام الكامل من قبل مجلس سيدات أعمال دبي بتعزيز مهارات وخبرات أعضائه في محتلف القطاعات الاقتصادية، وإبقائهن على إطلاع واسع بكل المتغيرات التقنية والتشريعية والتخصصية في مجال عملهن ونشاطهن.

وتعتبر السلسلة النقاشية جزءاً من مبادرات مجلس سيدات أعمال دبي التي تستهدف تعزيز وعي سيدات ورائدات الأعمال والعاملين في مجتمع الأعمال حول مواضيع مختلفة ترتقي بأعمالهن وتنميها، وتعزيز مهارات دراسة السوق والتعرف على فرصها وآليات الاستفادة منها.

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.