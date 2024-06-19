«أبوظبي الإسلامي» و«إنوفيشن هب» يتعاونان لتسريع اعتماد التكنولوجيا المالية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تعاون استراتيجي مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بهدف تسريع اعتماد التكنولوجيا المالية. كما سيشارك المصرف بصفته «الشريك الرئيسي» في برنامج استكشاف الابتكارات الجديدة لعام 2024 الذي ينظمه «إنوفيشن هب».

ومن خلال هذا التعاون، سيتم تطوير برنامج خاص لمساعدة مصرف أبوظبي الإسلامي على اكتشاف وتنفيذ مشروعات وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة. وسيعقد مركز «إنوفيشن هب» جلسات استطلاعية سنوية بالتعاون مع «أبوظبي الإسلامي» لتحديد الاحتياجات الخاصة بالشركات في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية.

وبالاستفادة من شبكته الواسعة، سيقوم مركز «إنوفيشن هب» عندها بالبحث عن شركات ناشئة واعدة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لمعالجة تلك الاحتياجات. وبعد عملية اختيار وتقييم المرشحين، سيجتمع مصرف أبوظبي الإسلامي مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية المتأهلة ليختار بعد ذلك المرشحين النهائيين لكل مجال.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيرناندو بلازا: «يشكل تعاوننا الاستراتيجي مع مركز (إنوفيشن هب) دليلاً على التزامنا بتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة الابتكار في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما أننا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستفتح الآفاق للمزيد من فرص النمو، وستمكننا من تقديم تجربة مصرفية أفضل لمتعاملينا». وأضاف: «سيسهم هذا التعاون أيضاً في النهوض بالقطاع المالي في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة في مصاف الدول الرائدة في تبني ابتكارات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «يسعدنا أن نرحب بمصرف أبوظبي الإسلامي كشريك رئيسي، ونحن واثقون من أن هذا التعاون سيوفر فرصاً غير مسبوقة لمنظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة، فضلاً عن تمكين مصرف أبوظبي الإسلامي من تعزيز التزامه بالابتكار والتميز».