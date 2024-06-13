تحديد عطلة «الأضحى» في الأسواق المالية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ستبدأ اعتباراً من السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء 18 يونيو الجاري. وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الدوام الرسمي سيستأنف يوم الأربعاء 19 يونيو 2024، مشيرة إلى أن تحديد موعد بدء ونهاية الإجازة بالنسبة لـ«بورصة دبي للذهب والسلع» متروك لها وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (06) لسنة 2024، بشأن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.