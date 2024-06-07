«ألف للتعليم» تجمع 1.89 مليار درهم

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة، أمس، إكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب في طرحها العام الأولي في السوق الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحدّ الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، بذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليارات درهم، وتصل عائدات الطرح إلى 1.89 مليار درهم.

وشهد الطرح مستوى طلب استثنائياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بنحو 39 مرة.