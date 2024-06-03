إعمار تعلن عن توسعة بقيمة 1.5 مليار درهم في دبي مول

أعلنت شركة إعمار العقارية عن إطلاق مشروع توسعة ضخم في دبي مول، يشمل إضافة 240 متجراً وعدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي.

ووفق بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، يبلغ الاستثمار المرصود لهذا التطوير 1.5 مليار درهم، وقد بدأ العمل بالفعل في الموقع.

وقال محمّد العبّار مؤسس شركة "إعمار العقارية"، "هذه التوسعة الجديدة في دبي مول تعدّ إضافة لأحد أبرز المعالم السياحية العالمية.

وأكد مكانة مدينة دبي في طليعة الوجهات العالمية البارزة.

وفي العام الماضي، حقّق دبي مول إنجازاً قياسياً بأن أصبح المكان الأكثر زيارة في العالم، مستقطباً 105 ملايين زائر، بزيادة نسبتها 19% عن العام السابق.