«سند» تستهدف زيادة معدلات التوطين

أكد رئيس الموارد البشرية في «مجموعة سند»، المملوكة لـ«شركة مبادلة للاستثمار»، والمتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، إبراهيم بودبس، أن الشركة تركز أولويتها على تطوير وإعداد مواطني دولة الإمارات للعمل في قطاع خدمات الطيران.

وأشار إلى أن المجموعة تخطط لزيادة سنوية في توظيف المواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية التوطين في الدولة، إذ تستهدف الوصول إلى نسبة 30% مع نهاية العام الجاري 2024. وأضاف بودبس، على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، أن «سند» استهدفت العام الجاري توطين 23.1% من الوظائف، ونجحت في تجاوز هذا الهدف، مسجلة نسبة 27.8% حالياً، بزيادة في توطين الوظائف بنسبة 18% مقارنة بعام 2022.