اتفاقات «تقسيط المشتريات» عبر بطاقة الائتمان تعفي من الرسوم والفوائد

قال مصرفيان إن تقسيط قيمة المشتريات الكبيرة من بطاقة الائتمان، يتم بعد مرور يومين على عملية الشراء، وظهور معاملة الشراء على نظام البنك. ونصحا المتعامل في حال استخدم بطاقة الائتمان لشراء سلع مرتفعة الثمن، ولا يقدر على سدادها، أن يتصل بمركز خدمة المتعاملين، ويطلب تقسيط المبلغ.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن وجود اتفاقيات بين البنوك ومنافذ البيع على «تقسيط المشتريات» يعفي المتعامل من الرسوم والفوائد، مشددين على أن تكرار التعثر يدفع قسم التحصيل في البنك إلى إعادة هيكلة للبطاقة الائتمانية، وفق خطة سداد ملزمة، أو وضع المتعامل في القائمة السوداء، ووقف منحه أي منتجات مصرفية حتى يتم الانتهاء من تقسيط المبلغ المستحق.

وفي التفاصيل، قال المصرفي محمد غازي: «عندما يستخدم المتعامل بطاقة الائتمان في المشتريات مرتفعة الثمن، ولا يستطيع سدادها عند موعد الاستحقاق أحياناً، فيمكنه الاتصال بمركز خدمة المتعاملين للبنك المصدر لبطاقة الائتمان، وذلك بعد يومي عمل من الشراء، حتى تظهر المعاملة على نظام البنك، ومن ثم يطلب تقسيط قيمتها».

وأضاف: «في حال تعثر المتعامل حامل البطاقة فجأة، فيمكنه بعد صدور كشف الحساب الشهري أن يتواصل مع مركز خدمة المتعاملين، ويطلب تقسيط كل المشتريات المستخدمة من البطاقة على فترة سداد محددة، بحسب قدرته المالية، أما في حال تأخر عن هذا الموعد فلا يمكن مساعدته في ذلك».

ولفت غازي إلى أن تكرار التعثر يدفع قسم التحصيل في البنك إلى إعادة هيكلة للبطاقة الائتمانية، وفق خطة سداد ملزمة، أو وضع المتعامل في القائمة السوداء، ووقف منحه أية منتجات مصرفية حتى يتم الانتهاء من تقسيط المبلغ المستحق.

بدوره، قال المصرفي تامر أبوبكر: «هناك نوعان من التقسيط الخاص بالبطاقات الائتمانية، الأول يتم عند الشراء من منفذ بيع لديه اتفاقية مع البنك مصدر البطاقة، بالسماح بتقسيط المشتريات المستخدم فيها البطاقة، وهنا لا يتم فرض رسوم ولا فوائد على المتعامل. أما في حال طلب المتعامل التقسيط من البنك بنفسه، فهنا يتم الاتفاق على رسوم أو فوائد بحسب قيمة المبلغ المقسط وفترة السداد».

وأضاف أبوبكر: «إذا رغب المتعامل حامل البطاقة في تقسيط مشترياته، فعليه أن يتصل بمركز خدمة المتعاملين بعد أن تظهر المعاملة على نظام البنك، ويطلب التقسيط، مع مراعاة الوقت، بحيث لا ينتظر حتى موعد صدور كشف الحساب، إذ سيتم هنا رفض الطلب».

وأشار إلى أن رسوم التقسيط تراوح عادة بين 1.9 و3.5% من قيمة المبلغ المقسط، موضحاً أن لتقسيط بطاقة الائتمان كاملة إجراءات مختلفة، ويتم فيها فرض رسوم وأرباح حسب المدة التي يطلبها المتعامل، أو وفقاً لجدول السداد المقدم له من البنك حال تعثره.