«الإمارات المالي» يخرج الدفعة الـ6 من برنامج تطوير القادة

أعلن معهد الإمارات المالي، تخريج الدفعة السادسة من برنامجه لإعداد القادة في القطاع المالي الذي عقد في «إغروف بارك» المركز المخصص للتعليم التنفيذي بجامعة «أكسفورد» بالمملكة المتحدة.

جرى تطوير البرنامج بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة «أكسفورد» لتدريب كبار المديرين الماليين من أهم المصارف والجهات المالية في الدولة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ركز البرنامج، الذي استمر أسبوعين تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية في عصر الاضطرابات»، على ثلاثة محاور رئيسية هي القيادة الاستراتيجية والقيادة التنظيمية والقيادة الشخصية.

وقالت المدير العام للمعهد المالي، نورة البلوشي، إن «بيئة الأعمال في دولة الإمارات تتميز بمعاييرها العالمية التي تماثل نظيراتها في أكثر الدول تقدما والمنافسة والديناميكية في أسواقها ما يجعلها بحالة تغير وتطور دائمين وهو ما يرتب على القطاع المصرفي والمالي تحديات تتطلب تطويرا مستمرا ويستدعي الحاجة إلى الاستثمار في إمكانات المدراء الماليين ومهاراتهم القيادية ومنحهم ميزة تنافسية تعينهم على المضي قدما بتحقيق النجاحات ومن هنا يأتي دور برنامجنا الذي صممناه لتلبية تلك الاحتياجات وذلك، بالتعاون مع كلية سعيد في (أكسفورد)».

ومنذ انطلاقه في 2020، خرج برنامج تطوير القادة 150 قائداً عبر خمس دفعات، وفي دفعة هذا العام 2024 رحب معهد الإمارات المالي بـ 30 مشاركاً إضافياً بما في ذلك مدراء كبار في مستويات تنفيذية من المواطنين الإماراتيين.