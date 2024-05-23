«الإمارات الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة بـ 750 مليون دولار

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» الانتهاء من التسعير الناجح لأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أميركي، بما يمثّل مرحلة مهمة في مسيرة المصرف في مجال الاستدامة وقطاع التمويل الإسلامي.

وأفاد المصرف بأن هذه هي أول صكوك مستدامة يتم إصدارها خارج دولة الإمارات، وتأتي متوافقة مع المبادئ والإرشادات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة في أبريل 2024.

وبحسب «الإمارات الإسلامي»، فقد شهد الإصدار ذو أجل الاستحقاق البالغ خمس سنوات، طلباً قوياً من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة، وفاقت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.8 مرة.

وأتاح سجل الطلبات القوي الذي تجاوز 2.10 مليار دولار، للمصرف، تقليص معدل العائد إلى 5.431% سنوياً، بفارق 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات. وأكد المصرف أنه تم إصدار صكوك الاستدامة بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وبما يتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي أقرته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى «الإمارات الإسلامي».

وقال الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «يسر (الإمارات الإسلامي) أن يطلق أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات، ما يؤكد التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام».

وأضاف: «انسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون المصرف الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للمتعاملين والأفراد والمجتمعات، يلتزم (الإمارات الإسلامي) بالحد من تأثيره البيئي، تماشياً مع (استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050)، كما سيواصل المصرف جهوده في تعزيز التمويل الإسلامي المستدام، ودعم وتوجيه المتعاملين في اتخاذ قرارات مالية مستدامة، بما يعزز التزامنا ببناء مستقبل مستدام».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، محمد كامران واجد: «فخورون بإتمام عملية إصدار أول صكوك مستدامة على الإطلاق، بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المجموعة في مجال الاستدامة. وباعتباره أحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، سيظل (الإمارات الإسلامي) ملتزماً بالتصدي للتغير المناخي، من خلال تقديم حلول إسلامية مستدامة للمتعاملين تُعطي الأولوية للحفاظ على البيئة، وتدعم الاقتصاد منخفض الكربون».

وفي السياق نفسه، قال كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي بينز: «يجسد إصدارنا أول صكوك مستدامة، التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية مخصصة ومبتكرة ترتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية التي من شأنها أن تقود التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام، كما يعزز هذا الإصدار التزام المجموعة بأن تصبح رائدة في مجال التمويل المستدام».

يشار إلى أن هذا الإعلان عن الصكوك المستدامة يسهم أيضاً في الجهود التي تبذلها مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في مجال الاستدامة، باعتبارها أحد الموقّعين على تعهد اتحاد مصارف الإمارات الوطنية بحشد تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030.