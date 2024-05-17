«أراضي دبي» تطلق مبادرة «ريس للابتكار العقاري»

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرة «ريس للإبتكار العقاري» بهدف وضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الإصطناعي العقاري دعماً لأجندة دبي الاقتصادية «D33» ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الإبتكارات.

تم إطلاق هذه المبادرة الإبتكارية الجديدة تحت شعار «ريس.. حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي مع مسرعات الابتكار» بحضور المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، و200 شخص من شركاء القطاع ونخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الفكر، حيث شهد الحدث، العديد من الجلسات والنقاشات التي تناولت أبرز اتجاهات سوق التكنولوجيا العقارية الدولية والفرص والإمكانات بمشاركة 25 شركة متخصصة منها 11 شركة عارضة، و14 شركة مثلها متحدثون في الجلسات النقاشية.

وتم على هامش الحدث إطلاق مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار بالتعاون بين «أراضي دبي» و«غرف دبي»، كما عقدت الدائرة عدة شراكات استراتيجية شملت كلا من «صندوق حي دبي للمستقبل» و«منطق تكنولوجيز ليمتد» و«أمنيس ميديا» و«الصقر ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية»، و«سترايبر فينتشروز مينا ليمتد»، و«اكيوبلس دي دبليو سي»، بهدف دعم وتطوير الإبتكار العقاري وجذب شركات التكنولوجيا المختصة بالعقار لإمارة دبي لتعزيز منظومة عمل الإبتكار في تكنولوجيا العقارات وتمويل ودعم شركات تكنولوجيا العقار وربط «مبادرة ريس» بالشركات الممولة مثل شركات المال الجريء ومشاركة التقارير الخاصة بالذكاء الإصطناعي وغيرها من مجالات التعاون.

وأوضح المهندس مروان بن غليطة، أن «(مبادرة ريس) تندرج في إطار الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الإقتصادية (D33) وتحديداً المساهمة في جعل دبي مركزاً رئيساً لإحتضان الابتكارات، وتسير (أراضي دبي) في هذا النهج على الخطى التي رسختها دبي من خلال احتضان وتبني سياسات التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي والتي تجعل منها وجهة لشركات التكنولوجيا والابتكار من كافة أنحاء العالم».

وأضاف أن «المستقبل العقاري أمام ثورة وتحول استثنائي من خلال ما ستقدمه المبادرة للقطاع من برامج استراتيجية وشراكات مع القطاعين العام والخاص ستعزز السعي نحو ابتكار الحلول المثالية لكافة التحديات الحالية والمستقبلية».

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجدة علي راشد، أن «مبادرة ريس» تعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الإبتكار العقاري، مشيرة إلى أنها مصممة لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.

وتسعى «أراضي دبي» عبر «مبادرة ريس» إلى تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها تطوير بيئة الابتكار في القطاع العقاري بشكل شمولي ومنظم بالتعاون مع الشركاء وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي لدعم حلول عقارية مبتكرة ترسخ تنافسية واستدامة القطاع العقاري إلى جانب تطوير قدرة الدائرة في الحصول على أفضل تكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقار التي تعزز الكفاءة التشغيلية ورضا المتعاملين.

وستسهم المبادرة في تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية تشمل التشريعات الداعمة والمسرعات الممولة وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العالمية من خلال شراكات الدائرة العالمية وتأسيس مجموعة أعمال خاصة بشركات تكنولوجيا العقار تحت مظلّة غرف دبي لتعزز دورها في تطوير منظومة القطاع العقاري.

وتحقيقاً لأهداف المبادرة ستعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تبني واعتماد العديد من المبادرات الاستراتيجيّة وتشمل إطلاق مشروع المسرعات العقارية لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار بتمويل من صندوق حي دبي للمستقبل وعقد شراكات استراتيجية مع أهم الشركاء المؤثرين في السوق العقاري لدعم الشركات الناشئة وتوفير حاضنة لهم وإطلاق التحديات العقارية للبحث عن حلول عالمية لمشاكل وتحديات تواجه السوق العقارية.