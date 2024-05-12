«العربية للطيران» تمنح امتيازات لأصحاب الهمم

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع «شركة العربية للطيران»، فرع أبوظبي، بشأن تقديم امتيازات حصرية وخصومات لأصحاب الهمم وأسرهم، ولكوادر المؤسسة من المواطنين والمقيمين، للسفر والسياحة، بهدف تحقيق أعلى معدلات سعادة للموظفين وتحسين جودة الحياة في بيئة العمل.

ورحب الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، بتوقيع مذكرة التفاهم مع «العربية للطيران - أبوظبي». ووجّه الشكر للمسؤولين في الشركة على استجابتهم لدعوة المؤسسة والموافقة على توقيع الشراكة، ومنح أصحاب الهمم وأسرهم وموظفي «زايد العليا» خصومات على رحلاتها التي تنطلق من مطار زايد الدولي في أبوظبي.