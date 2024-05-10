«تنظيم الاتصالات» تصدر أول دليل لتجهيز المباني الجديدة لاستضافة شبكات عالية الجودة

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أول دليل من نوعه لمواصفات شبكات الاتصالات للمباني، بغرض تجهيز جميع المباني الجديدة ببنية تحتية مادية قادرة على استضافة شبكات عالية الجودة، ونقاط وصول يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل مزودي الشبكة.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات»، على موقعها الإلكتروني، أن هذا الدليل بمثابة دليل شامل لتصميم البنية التحتية للاتصالات داخل المباني، ما يضمن التغطية والسعة والأداء الأمثل، مشيرة إلى أنه تم تطوير وثيقة الدليل لتمكين تطبيق مشترك لكل من المرخص لهم (اتصالات ودو) وكبلات «FTTx»، المستقلة عن النظام للمباني الفردية أو المتعددة والبنية التحتية اللازمة في المباني الجديدة.

وأضافت أن الدليل يتضمن توصيات بشأن تنفيذ تدابير السلامة والأمن لحماية البنية التحتية للاتصالات وضمان جودة حياة ساكني المباني. كما يوفر إرشادات مصممة خصيصاً لمختلف أنواع المباني مثل المرافق السكنية والتجارية والصناعية والعامة، مع مراعاة احتياجاتها الفريدة وأنماط استخدامها، كما يغطي نطاقاً واسعاً من البنية التحتية بما في ذلك كبلات الألياف الضوئية ونظم الهوائيات الموزعة ونقاط الوصول اللاسلكية وغيرها.

وشددت على أن هناك العديد من الأغراض لهذا الدليل أبرزها منح المالك أو المستخدم النهائي حرية اختيار أي مشغل في الدولة، لذلك ستكون خدمات كلا المشغلين متاحة حالياً، كما يوفر الدليل أيضاً مساحة لمشغل ثالث، إن أمكن.

ونوهت بأن الدليل يغطي أنواع المباني كافة مثل مجمعات الفلل والأبراج السكنية والأبراج التجارية ومراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة والمحال التجارية والمستشفيات والفنادق وغيرها، من تطبيقات الخدمات والمستودعات، مشيرة إلى أنه يجب على المهندسين المعماريين والمهندسين ومطوري المباني ومستشاري الاتصالات وغيرهم، من المشاركين في تصميم المباني أو تشييدها أو تجديدها، الرجوع إلى هذا الدليل الذي يزود مطوري ومالكي المباني بالإرشادات التي تسمح باستيعاب البنية التحتية للاتصالات والواجهات الموجودة بالفعل في التخطيط الأولي، سواء للبناء أو التجديد.

وأشارت إلى أن هذا الدليل لا يشمل المباني القديمة التي تم تشييدها قبل عام 2017، لافتة إلى أنه يتم تحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التقدم التكنولوجي والتغيرات التنظيمية، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الإصدار الأحدث من خلال موقع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، أو المواقع الإلكترونية ذات العلاقة.