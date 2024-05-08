أحمد بن سعيد: الأداء الاقتصادي مبشّر وفي مسار تصاعدي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن دبي تحتاج إلى مطار مستقبلي يخدم النمو المتزايد الذي تشهده المدينة خلال السنوات المقبلة.

وتوقع سموه في لقاء إعلامي خلال فعاليات «معرض سوق السفر العربي»، أمس، أن يستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 90 مليون مسافر خلال العام الجاري، وأن تسجل «طيران الإمارات» نتائج إيجابية في سنتها المالية، مؤكداً سموه أن الأداء الاقتصادي مبشّر في جميع القطاعات، وهو في مسار تصاعدي، بما فيها قطاعات الطيران والسياحة.

نمو متزايد

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن دبي تحتاج إلى مطار مستقبلي يخدم النمو المتزايد الذي تشهده خلال السنوات المقبلة، في ظل توسع شركات الطيران المحلية، وخدمة أساطيلها المستقبلية التي تحتاج إلى مساحة أكبر وعدد بوابات أكثر، مشيراً إلى الإعلان عن تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم، والتي تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه لوسائل الإعلام خلال فعاليات «معرض سوق السفر العربي»، أمس، إن «مطار دبي الدولي سجل نحو 87 مليون مسافر خلال العام 2023، فيما من المتوقع أن يستقبل أكثر من 90 مليون مسافر خلال العام الجاري 2024»، لافتاً إلى أن تصميم مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي يعزز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية. وأوضح سموه أن «(طيران الإمارات) ستنتقل إلى مطار آل مكتوم الدولي دفعة واحدة، وستعمل من المطار عند افتتاحه مباشرة»، مبيناً أن الناقلة تشغل في الوقت الحالي الرحلات المخصصة لعمليات الشحن الجوي عبر منشآتها المتطورة في المطار.

أداء مبشر

وحول أداء الناقلة للسنة المالية، توقع سموه أن تسجل الناقلة نتائج إيجابية، قائلاً: «الأداء الإيجابي لـ(طيران الإمارات) يتماشى مع الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية والشركات في دبي، التي سجلت أداءً أفضل من السنوات الماضية، وهذا ينطبق أيضاً على (طيران الإمارات)».

وفي ما يتعلق بالأداء الاقتصادي في دبي، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن «اقتصاد دبي يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33»، مؤكداً سموه أن «الأداء الاقتصادي مبشّر في جميع القطاعات، وهو في مسار تصاعدي، بما فيها قطاعات الطيران والسياحة».

تسلّم الطائرات

وذكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن «(طيران الإمارات) تضع خططاً مستقبلية مرنة لعمليات نقل المسافرين، وفي حال صادفت أي ظروف استثنائية، فإنها تعدل مسارها وتواصل عملياتها، وتتجاوز هذه التحديات».

ولفت سموه إلى أن المناقشات مع «بوينغ» بخصوص مواعيد تسلّم الطائرات مستمرة، مشيراً سموه إلى أن عملية التأخير في تسليم الطائرات تعرقل الخطط، بما في ذلك عمليات التوسعة وحجم الأسطول. وقال: «نأمل من الإدارة الجديدة وضع الحلول المناسبة بخصوص مواعيد تسليم الطائرات».

وحول موعد بدء تسلم طائرات «777» العام المقبل، قال سموه: «هذه التواريخ المتعارف عليها، لكن مع الحصول على تواريخ شهادة الترخيص بالنسبة للطائرة، فإن الصورة ستكون أوضح».

البيئة والاستدامة

وبيّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن «سياسة (طيران الإمارات) تتمثل في الاستثمار في أحدث التقنيات المتوافرة وأكثرها فاعلية من الناحية البيئية»، لافتاً إلى أن الناقلة خصصت نحو 200 مليون دولار أميركي، على مدى ثلاث سنوات، لتمويل مشروعات البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في عمليات الطيران التجاري، وذلك في أكبر التزام منفرد من قبل أي ناقلة جوية بشأن الاستدامة من خلال شراكات مع مؤسسات رائدة تعمل على إيجاد حلول في تقنيات الوقود والطاقة المتقدمة.

وذكر سموه أن «(طيران الإمارات) بدأت تشغيل رحلات بمزيج وقود الطيران المستدام»، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد الطائرات الخاضعة لبرنامج تحديث الأسطول إلى أكثر من 190 طائرة، يأتي في إطار العمل المتواصل على تطوير الخدمات والمنتجات. وأكد أن من شأن التوسع في برنامج التحديث أن يضمن استمرار الناقلة في تزويد المتعاملين معها بتجربة سفر لا مثيل لها.