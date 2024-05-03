ناسداك دبي تستحوذ على 50% من الصكوك المستدامة بالربع الأول

أكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، أن «بورصة ناسداك دبي استحوذت حتى الربع الأول من عام 2024، على أكثر من 50% من الصكوك المستدامة، الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة، المقومة بالدولار الأميركي في العالم، الأمر الذي يظهر الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة، ومكانة بورصة ناسداك دبي كمنصة مفضلة لمثل هذه الإصدارات». وقال جونستون، في اختتام قمة أسواق رأس المال 2024 في دبي، أمس، إن «التمويل المستدام يتطلب تعبئة تريليونات الدولارات من رأس المال الخاص، للحصول على فرصة واقعية للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية»، مشدداً على أن مركز دبي المالي العالمي، ببنيته التحتية وإطاره التنظيمي السليم، يمكن أن يلعب دوراً رئيساً عالمياً في تعبئة رأس المال الخاص للتمويل المستدام.

وأضاف أن مركز دبي المالي وناسداك دبي رسخا مكانتهما مركزاً عالمياً لإصدار وإدراج السندات والصكوك المستدامة، وجذب الشركات المُصدرة من مختلف القطاعات والدول حول العالم.

وأفاد بأن هذا الالتزام بالاستدامة من قبل مركز دبي المالي العالمي، يجسّد انسجاماً تاماً مع المبادئ الاقتصادية لحكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، إيماناً بالدور المحوري لرأس المال الخاص في تحقيق أهداف الصفر الصافي العالمية.

وأشار جونستون إلى أن «سلطة دبي للخدمات المالية أعلنت عن مبادرة رائدة خلال مؤتمر (COP28)، تتضمن الإعفاء الكامل من الرسوم التنظيمية لإدراج الأوراق المالية ذات الصلة بالاستدامة في عام 2024، وتهدف هذه الإعفاءات الأولى من نوعها إلى تحفيز وتعزيز تطوير سوق رأس مال قوية ومستدامة داخل مركز دبي المالي العالمي»، لافتاً إلى أن الشركات وفرت عشرات الآلاف من الرسوم التنظيمية عن معاملاتها.

وأكد التزامهم الدائم في (السلطة) بأن يكونوا أكثر مشاركة وأكثر انفتاحاً مع نمو الأسواق والتمويل في ظل هذا التحول التكنولوجي العميق.