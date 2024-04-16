" الإمارات للتأمين ": التأمين ضد الغير لا يغطي الخسارة الكلية للسيارات المتضررة من الأمطار

أفاد اتحاد الإمارات للتأمين بأن السيارات التي يبلغ الضرر بها حد الخسارة الكلية نتيجة الأمطار يتم التعويض عنها وفق القيمة المحددة في الوثيقة، اذا كان المؤمن له لدية تأمين شامل، أي ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، مع احتساب نسبة استهلاك لعدد الشهور المستخدم فيها السيارة منذ بدء التأمين، أما اذا كان المؤمن له لديه تأمين ضد الغير فقط، هنا لا يمكن التعويض عن السيارة، اذا بلغت حد الخسارة الكلية بسبب الامطار أو حادث تسبب فيه الشخص نفسه مالك السيارة.

وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، لـ"الإمارات اليوم": "اذا كانت السيارة مؤمن عليها ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية أو ما يعرف بالتأمين الشامل تكون القيمة التأمينية هي الحكم ومحسوبة مع خصم نسب بسيطة نتيجة الاستهلاك حسب المدة التي انتهت من وثيقة التأمين".

وتابع حمادة: "الإشكاليات تأتي في حال كانت السيارة مؤمن عليها ضد المسؤولية المدنية فقط (ضد الغير ) هنا لا يكون لها قيمة بالوثيقة كخسارة كلية سواء تسبب فيها مالك المركبة نفسه أو بسبب الأمطار أو غيرها، كون أضرار الغير فقط، هي المغطاة حيث تلجأ الشركات إلى القيمة السوقية، اذا كان متضررا من حادث من حوادث الطرق العادية، كأن اصطدمت بسيارته، سيارة أخرى، سواء بسبب الأمطار أو نتيجة خطأ سائق المركبة الأخرى، ويتم تقدير مبلغ التعويض وفق نقاشات ومداولات حول كم تساوي السيارة في السوق، في وقت وقوع الحادث، وتدفع التعويض، الشركة المؤمن عندها المتسبب في الحادث".