3.7 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب في الأسهم خلال الربع الأول

تجاوز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 3.7 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً. ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الجاري، في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة.