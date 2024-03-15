«المالية»: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023

أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023 التي نشرتها وزارة المالية، أمس، أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم، وقيمة النفقات الحكومية 131.3 مليار درهم.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الرابع من عام 2023 والبالغة 131.3 مليار درهم، توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية التي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. وعلى صعيد نتائج العمليات المالية خلال الربع الرابع 2023، بلغت قيمة صافي الإقراض والاقتراض على مستوى الدولة، نحو 24.6 مليار درهم.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تحرص دولة الإمارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها، ما أسفر عن تحقيق النتائج لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بأفضل الطرق، وهو ما ينعكس إيجاباً على جميع مناحي التنمية، ويعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها». وأضاف: «تعزز دولة الإمارات قدراتها التنافسية والتزامها بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة، وتحسين نظامها الضريبي بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية بشأن تنويع اقتصادها، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار يحظى بثقة المجتمع الدولي، الذي يشهد تسارع مسيرة التنمية والتحول في الدولة».

ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات. وتوضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وإسهام القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد، من خلال الحكومة لأغراض متعددة.