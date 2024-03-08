«إنفيني كابيتال» تدير «صندوق تحوط» آسيوياً   

منح سوق أبوظبي العالمي، شركة «إنفيني كابيتال مانجمنت» المحدودة، وهي شركة استثمار بديل متعددة الاستراتيجيات، مقرها هونغ كونغ، الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية، لإدارة صندوق تحوط آسيوي ضمن السوق.

وستصبح «إنفيني كابيتال» بعد حصولها على الموافقة النهائية والترخيص، الشركة الأولى التي تقوم بإدارة صندوق تحوط آسيوي ضمن سوق أبوظبي العالمي.

كما أعلنت الشركة تدشين مكتبها الجديد في السوق، بهدف تعزيز الروابط المالية بين آسيا والشرق الأوسط. وانطلاقاً من حضورها في هونغ كونغ، ستتضمن عمليات إنفيني كابيتال الجديدة في الشرق الأوسط إدارة المحافظ والتداول والمخاطر والعمليات والامتثال وعلاقات المستثمرين.