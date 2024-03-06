الإمارات الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر ثقة على مؤشر «إيدلمان»

كشف «مؤشّر إيدلمان للثقة» لعام 2024 أن دولة الإمارات لا تزال تحتفظ بمرتبتها الثالثة بين الدول الأكثر ثقة التي شملها استطلاع شمل آراء 32 ألف شخص في 28 دولة، بفضل حفاظ كل من: الحكومة، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، على مستويات ثقة عالية.

وبحسب تقرير المؤشر فقد احتفظت دولة الإمارات بمركزها المتقدم كواحدة من أكثر الدول ثقة على مستوى العالم، وعلى وجه الخصوص، قدرتها على الريادة في مجال الابتكار.



مجال الابتكار

وركز أحدث تقارير «مؤشّر إيدلمان للثقة»، على مجال الابتكار، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع، أن دولة الإمارات تُقبل على تبنى الابتكار بخطى واثقة، بفضل تركيزها الممتد وطويل الأجل على هذا المجال. وذلك على عكس ما يشهده العالم من اختلاف على أثر متغيرات التقنيات الحديثة، ووجود حالة واضحة من التردد تجاه تنفيذ وتطبيق الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الحاضر.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات كانت أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي في عام 2017. كما أنشأت في عام 2019 جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة قائمة على الأبحاث متخصصة في هذا المجال على مستوى الدراسات العليا.

وأعرب المشاركون في الاستطلاع عن ثقتهم بإدارة ملف الابتكار في دولة الإمارات، وعن ثقتهم في قدرة الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، على دمج الابتكار في المجتمع.

وتتصدر الحكومة قائمة المؤسسات الموثوق في إدائها بنسبة 82%، تليها الشركات بنسبة 74%، وذلك مقابل نتائج الاستطلاع العالمي في الدول الأخرى، والتي أظهرت أن الشركات تحظى بثقة بنسبة 59%، تليها المنظمات غير الحكومية بنسبة 54%، والحكومة بنسبة 50%.

ووجدت نتائج البحث، أن هناك فرصة للشركات للعب دور رئيسي في دفع عجلة الابتكار. فعلى مدى العقد الماضي، ارتفع مستوى المطالبة بوجود شراكات بين قطاع الأعمال والحكومات حول الابتكار.

وقال 76% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات، أنه إذا ازدادت الشراكات بين الحكومة والشركات، فستتعزز ثقتها في التغييرات التي تقودها التقنيات، وذلك بالمقارنة مع نسبة 60% عالمياً.



نموذج عالمي

وحول نتائج الاستطلاع، قال الرئيس التنفيذي لـ«إيدلمان الشرق الأوسط»، عمر القرم: «يعد الابتكار اليوم، المفتاح الرئيسي لاقتصاد مزدهر في عالمنا الحاضر، حيث يقودنا الابتكار نحو إنشاء تقنيات وخدمات جديدة يمكنها دفع الاقتصاد والمجتمع قدماً. وتظهر نتائج تقرير (مؤشّر إيدلمان للثقة) العام الجاري، التأثير الملحوظ لتركيز دولة الإمارات على الابتكار. فقد أرست الدولة أسساً راسخة لثقافة الابتكار تتضح في كل مناحي حياتنا اليومية».

وأضاف: «نجحت دولة الإمارات في تقديم نموذج عالمي يحتذى به في الشراكات بين الحكومة والشركات، من أجل تحقيق التغيير المرجو. وفي حين أن الحكومة هي التي تحظى بالنصيب الأكبر من الثقة في دمج التقنيات ضمن المجتمع، إلا أن الفرصة دائماً متاحة أمام الشركات لمواصلة شراكاتها مع الحكومة، لبناء المزيد من الثقة في التغييرات التي تقودها التقنيات».



«مؤشّر إيدلمان للثقة»

يذكر أن «مؤشّر إيدلمان للثقة» لعام 2024، هو الاستطلاع السنوي الـ24 لقياس مستويات الثقة والمصداقية. وتم تنفيذ هذا الاستطلاع البحثي من قبل «معهد إيدلمان للثقة»، ويتكون من مقابلات تم إجراؤها عبر الإنترنت لمدة 30 دقيقة خلال الفترة من 3 إلى 22 نوفمبر 2023. وشمل الاستطلاع أكثر من 32 ألف مشارك من 28 دولة.

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