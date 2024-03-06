شراكة لتبادل بيانات الهجمات السيبرانية

وقّع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك، وتبادل المؤشرات والبيانات الخاصة بسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية، والتصدي لها باستباقية.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء القدرات البشرية للكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة ونقل تجربة الإمارات السيبرانية الرائدة إلى دول العالم، إضافة إلى تنفيذ تمارين سيبرانية عالمية مشتركة، تحاكي الهجمات السيبرانية، وكيفية عملها وردعها، والتصدي لها باحترافية وكفاء عالية.