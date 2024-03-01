عمومية «أبوظبي الإسلامي» تعتمد توزيعات بـ71 فلساً للسهم عن 2023

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اعتماد جمعيته العمومية توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.595 مليار درهم بواقع 71 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ49 فلساً للسهم في عام 2022، ما يمثّل 49% من إجمالي صافي أرباح المصرف للعام 2023.

وكان «أبوظبي الإسلامي»، حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 27.1%، ما يشير إلى أداءه القوي عبر قطاعات أعماله الأساسية، مدعوماً بقوة ومرونة الاقتصاد المحلي، إلى جانب التزامه بالمبادرات التحويلية.

وأفاد المصرف في بيان اليوم، بأن المساهمين اعتمدوا أيضا خلال اجتماع الجمعية العمومية، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة سهيل الخييلي، إن «المصرف حقق نتائج استثنائية في عام 2023، حيث تجاوز صافي أرباحه خمسة مليارات درهم، ومكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 71 فلسا للسهم الواحد».

وأضاف أن «مبادرات المصرف التي شملت تنويع الدخل والتوسع في قطاعات جديدة والحفاظ على جودة الأصول، أسهمت في تحقيق عائد كبير على حقوق المساهمين بنسبة 27%».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، ناصر العوضي، إن «المصرف حقق نتائج مالية قوية في عام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 45% إلى مستوى قياسي بلغ 5.25 مليارات درهم، مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 36%».

وأضاف: «بالتطلع إلى العام الجاري، وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي، نحن واثقون من أن مركزنا المالي القوي واستراتيجية الابتكار لدينا، ستمكننا من الاستفادة من الفرص ورصد مجالات النمو الجديدة والحفاظ على زخم الدخل على مستوى المجموعة».