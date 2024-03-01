حمدان بن محمد يوّجه بإطلاق نسخة عالمية من «أولمبياد التطبيقات الذكية»

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تتبنى رؤية مستقبلية استباقية وطموحة، لتعزيز ريادتها مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي، ومنصة لاستقطاب المواهب والعقول الرقمية من مختلف أنحاء العالم، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي في صدارة مدن العالم الأكثر استعداداً وجاهزيةً للمستقبل.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل الختامي لتوزيع جوائز «أولمبياد التطبيقات الذكية» في متحف المستقبل، الذي تنافس فيه 12 مرشحاً تم اختيارهم من بين أكثر من 1100 طلب مشاركة استقبلها الأولمبياد الذي تنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ضمن مبادرة «طبّق في دبي»، التي أطلقها سموه في مارس 2023، لترسيخ مكانة دبي العالمية في قطاع التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية.

نسخة عالمية

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد، لإتاحة المجال أمام مبتكري ومطوري التطبيقات الذكية من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة بشكل أوسع في النسخة المقبلة.

وقال سموه: «دبي نموذجٌ عالمي لاحتضان أفضل العقول والأفكار والابتكارات التي تصنع المستقبل، وسنواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة قائمة على بنية تحتية متطورة، قادرة على ابتكار الحلول العملية لكبرى التحديات العالمية، واستشراف مستقبل الصناعات التقنية، ونريد أن يشاركنا العالم بأكمله في هذه المسيرة». وأضاف سموه: «تمكين قطاع التكنولوجيا محور رئيس في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وهذه المشاركة الكبيرة من المبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية الرقمية من جميع أنحاء العالم في (أولمبياد التطبيقات الذكية) دليل على المكانة العالمية لدبي كمنصة للبحث والابتكار، واكتشاف الفرص التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتحفيز استدامة مسيرة النمو والتطور».

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ريادة دبي الرقمية من أهم أولوياتنا، وثقة العالم بدبي كمختبر للأفكار الرقمية المبتكرة حافز لنا لمواصلة العمل لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي».

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت، اليوم، الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية، ضمن مبادرة (طبّق في دبي) في متحف المستقبل، وكرمنا الفائزين بالمراكز الأولى.. استقبلت الجائزة التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 1100 طلب، ووجهنا بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لنفتح المجال أمام الرواد من مختلف أنحاء العالم، ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي».

تكريم الفائزين

وكرّم سمو ولي عهد دبي، الفائزين بجوائز «أولمبياد التطبيقات الذكية»، ضمن أربع فئات رئيسة، حيث فاز تطبيق «إيمودي» بجائزة «أفضل تطبيق في دبي لعام 2024»، وهي الجائزة الأعلى ضمن الأولمبياد، والتي يتم اختيار الفائز بها من الفائزين في الفئات الأربع للأولمبياد.

وحصد تطبيق «إيمودي» أيضاً جائزة «أفضل تطبيق من تطوير الشباب»، فيما حصل تطبيق «ذا إنترن» على جائزة «أفضل تطبيق في مجال المساهمة المجتمعية»، كما فاز تطبيق «بريق» على جائزة «أفضل تطبيق مبتكر»، ونال تطبيق «تقييم» جائزة «أفضل تطبيق قائم».

اهتمام عالمي

واستقطب «أولمبياد التطبيقات الذكية» أكثر من 1100 طلب للمشاركة، وحاز اهتماماً عالمياً واسعاً، حيث استحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30% من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70% من الطلبات. وتم اختيار 247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة ضمن فئات جوائزه الأربع، حيث تبارى في اليوم الختامي للأولمبياد 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية.

وهيمن قطاع التعليم على الحصة الكبرى من قطاعات أفكار التطبيقات المقدمة ضمن الأولمبياد، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية ثانياً، و«الاستدامة» في المركز الثالث، فيما حلّت الخدمات اللوجستية رابعاً.

وحصل كل فائز من الفائزين الأربعة على جائزة قدرها 150 ألف دولار، وهي قيمة حزمة من الخدمات والميزات، بالتعاون مع شركة «بيلدر إيه آي» builder.ai وهي شركة عالمية متخصصة بتطوير برمجيات التطبيقات الذكية.

كما سيحظى الفائزون بدعم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية، والتعرف إلى شركاء ومتعاملين محتملين. وضمت قائمة لجنة المحكمين في الأولمبياد أسماء مرموقة من الشخصيات التي تمثل القطاع الخاص في إمارة دبي.

ولي عهد دبي:

• ثقة العالم بدبي كمختبر للأفكار الرقمية المبتكرة حافز لمواصلة ترسيخ الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

• دبي نموذجٌ عالمي لاحتضان أفضل العقول والأفكار والابتكارات التي تصنع المستقبل.

«طبّق في دبي».. تدريب 1000 مواطن

يمثل «أولمبياد التطبيقات الذكية» مبادرة هادفة لدعم جهود تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر والرواد المبدعين في هذا القطاع الحيوي، حيث يشجع المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

وتهدف مبادرة «طبّق في دبي» إلى تدريب أكثر من 1000 مواطن إماراتي، وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال «أكاديمية تدريب الإماراتيين»، كما تهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لابتكار تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة.

أفكار التطبيقات الذكية

تقوم فكرة تطبيق «إيمودي» (Emudy) على تعزيز جاهزية الطلبة في اختبارات «EmSATS» للدخول إلى الجامعات، والتقدم للحصول على منح دراسية، في حين يركز تطبيق «ذا إنترن» (The Intern) على الذكاء الاصطناعي لربط طلاب الجامعات بفرص تدريبية ذات صلة بتخصصاتهم، إضافة إلى توفير موارد في مجالات الإدارة المالية والتعليمية.

أما تطبيق «بريق» (Bareeq) فتقوم فكرته على إتاحة المجال للمستخدمين لاستكشاف تشكيلات مميزة من المنتجات المصنوعة يدوياً ضمن محيطهم بطريقة سهلة وبسيطة، فيما تم تصميم تطبيق «تقييم» (Takeem) لتسهيل عمليات وقت وجهد وتكاليف التأجير على المدى الطويل.