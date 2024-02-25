«التجارة العالمية» تناقش 7 قضايا مُلحّة

تنطلق في أبوظبي اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة أكثر من 164 عضواً في المنظمة يمثلون أكثر من 98% من حركة التجارة العالمية.

وتشهد طاولة مفاوضات المؤتمر الذي ينعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري، تحت شعار: «متحدون من أجل التجارة العالمية»، العديد من القضايا المُلحة ذات الأولية، والمتمثلة في «التنمية» بهدف تمكين البلدان النامية من المشاركة والاستفادة على نحو أكمل في النظام التجاري العالمي، إضافة إلى «دعم مصايد الأسماك» بهدف حظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك للحد من الاستنفاد الواسع النطاق للأرصدة السمكية في العالم، و«الزراعة» بهدف إصلاح التجارة الزراعية والسياسات المحلية لتمكين المنافسة العادلة، فضلاً عن الحدّ من تشوهات السوق، والحدّ من انعدام الأمن الغذائي.

كما تشمل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات: «تسوية المنازعات» بهدف إصلاح آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لضمان حل عادل للنزاعات التجارية بين أعضاء المنظمة، إضافة إلى «قرار TRIPS الصادر في المؤتمر الوزاري الـ12» بشأن استجابة المنظمة لجائحة «كوفيد-19» والاستعداد للجوائح المستقبلية، ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة «كورونا» والجوائح المستقبلية.

كما تتضمن أجندة المؤتمر بند «إصلاح منظمة التجارة العالمية» بهدف تحسين كفاءة منظمة التجارة العالمية للاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف، إضافة إلى «تحفيز التجارة الإلكترونية» بهدف تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن التجارة تُعدّ محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي، فهي تحفز الإنتاجية والتنمية والفرص في أرجاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل، ويعزز تبادل المعارف والخبرات، ويدعم الابتكار، ويشجع ريادة الأعمال ويحفزها.

وقال إن دولة الإمارات مثال ونموذج عالمي يحتذى به في قدرة التجارة على الارتقاء بالاقتصاد، وتحفيز نموه، وعلى رسم مسار يقود إلى الرخاء المستدام على المدى البعيد، ولهذا تُعد الإمارات من المؤيّدين الدائمين لنظام تجاري عالمي قائم على قواعد شفافة ومعايير واضحة، ويسهل تطبيقه، وقابل للتكيف ويتمتع بالمرونة اللازمة لتخطي التحديات.

وأكد حرص الإمارات على أن تلعب دوراً في رسم مستقبل نظام التجارة العالمي، عبر استضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي.

وأضاف أنه مع تولي دولة الإمارات رئاسة المؤتمر الوزاري الـ13، فإن الدولة تركّز على إيجاد بيئة مناسبة لإجراء حوار بنّاء بين الدول الأعضاء، بهدف توفير الدعم المناسب للجهود الرامية للتوصل إلى رؤية مُتوافقة ومُوحّدة في ما يخصّ القضايا التجارية الرئيسة، وإعادة التأكيد على التزامها بنظام التجارة العالمي خصوصاً في ظلّ الوضع الراهن للاقتصاد العالمي وما يتسم به من عدم الوُضوح وتزايد التعقيدات.

وأشار إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على أسبوع واحد، إذ إنّ القرارات والالتزامات التي سيجرى التعهّد بها في أبوظبي خلال المؤتمر ستضمن أن نعمل معاً بانسجام تام، بهدف بناء نظام تجاري يعود بالفائدة على الجميع.