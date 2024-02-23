%5 نمواً متوقعاً لاقتصاد دبي في 2024

توقع رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، أن ينمو اقتصاد دبي خلال العام الجاري، بنحو 5%، مستفيداً من البنية القوية وبيئة الأعمال الجاذبة لمختلف أنواع الشركات، سواء المحلية أو الكبرى العالمية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الرقمية.

وقال لوكالة أنباء الإمارات، على هامش اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته غرف دبي: «بدأنا نرى طفرة كبيرة في تأسيس الشركات الرقمية، مع طموح بأن يمثل الاقتصاد الرقمي أكثر من 20% من اقتصاد إمارة دبي في 2031».

وذكر أن «ما وصلت إليه أسعار الفائدة من ارتفاع أمر آني، وسينخفض خلال الفترة المقبلة، مع وصولنا إلى منتصف العام الجاري، ما سيدفع إلى تراجع معدلات الفائدة على الإقراض».