مسؤولة أميركية: "جلفود دبي" أهم معارض الأغذية عالميا

كشفت فاليري براون المستشار الزراعي الإقليمي بوزارة الزراعة الأميركية، عن مشاركة ما يقرب من 170 شركة أمريكية في معرض جلفود في دبي مشيرة إلى أن أول مشاركة لجناح الولايات المتحدة الأمريكية بالمعرض تعود إلى حوالي 3 عقود.

وقالت "براون" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مبيعات 158 شركة أميركية في جلفود بدورته لعام 2023 بلغت 18 مليون دولار مؤكدة أن شركات بلادها حريصة على المشاركة في جلفود المعرض الأول على مستوي العالم في قطاع الأغذية والمشروبات.

ونوهت بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلادها ودولة الإمارات العربية المتحدة وأعربت عن تطلعها لمزيد من السعي لبناء شراكات جديدة للشركات الوطنية الأميركية خلال أيام "جلفود" واستعراض منتجات وأغذية مستدامة فضلاً عن الكشف عن مطبخ تجريبي للمأكولات الوطنية يضم أشهر الطهاة الأمريكيين.

وكشفت المستشار الزراعي الإقليمي في وزارة الزراعة الأميركية، لأول مرة في العالم عن مجلد "قصتي مع الطعام" ويحكي عن ثقافات وتقاليد الشعوب المختلفة حول العالم من خلال حوارات مع أشهر الطهاة من مختلف العالم عبر حكاية تجاربهم الشخصية وانطباعاتهم ونكهاتهم الخاصة لافتة إلى أن الكتاب الأميركي الجديد سيتم توزيعه علي جميع السفارات الأميركية من خلال "جولة حول العالم" .

وأعربت المسؤولة الأميريية، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يرصد ويوثق الأكلات الأميركية والعربية والأوروبية والخليجية في محاولة منها لدمج العالم حول طاولة واحدة ويضم العديد من الأسرار والحكايات والتجارب لأشهر الطهاة من 105 دول حول العالم.