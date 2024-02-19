«الاتحادية للضرائب» تتعاون مع منصة حكومة «01» للتوسع في استخدام «TAX 10»

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم الإثنين، عن توقيع مذكرة تعاون مع منصة حكومة (01)، وذلك بهدف التوسع في استخدام منصة «TAX 10» الابتكارية، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي بهدف تعزيز وتشجيع روح الابتكار والتميُّز والإبداع المهني لدى موظفيها للارتقاء بخدماتها، وتحقيق التطوير المُستدام للأداء المؤسسي والفردي، ونشر ثقافة الابتكار.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساهمة الهيئة المجتمعية في شهر الابتكار الذي يستمر طوال فبراير الجاري؛ والتي تهدف من خلالها إلى تحفيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية المحلية والهيئات الضريبية في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي وتقديم نموذج يُحتذى به في استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية.

وأكد مدير عام الهيئة، خالد علي البستاني، الحرص على تعزيز أُطر التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات بما يُعزز ثقافة الابتكار وتمكين قدرات الأفراد في المجتمع، ويُتيح منصات المعرفة للمتخصصين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الخدمات الحكومية الضريبية القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة.

وقال: «من خلال الشراكة مع منصة حكومة (01)، سيتم تنفيذ مشروعات نوعية في مجال الابتكار تستشرف المستقبل وتُسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي الشامل والأجندة الوطنية لدولة الإمارات».

بدوره، قال رئيس فريق الابتكار في الهيئة، جاسم الحداد، أن مبادرة التوسع في استخدام المنصة ستُتيح تطوير التعاون الإقليمي، حيث ستمنح الهيئة رخص استخدام منصة (TAX 10) لممثلين الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون، كذلك ستدعم القطاع الحكومي والأكاديمي عبر توفير رخص استخدام المنصة لممثلين عن الجامعات والجهات الحكومية في الدولة، إلى جانب دعم افراد المجتمع من خلال تقديم 100 رخصة لأفراد المجتمع لمدة ستة أشهر لاستخدام المنصة.

وتُعد منصة «TAX 10»، أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتكمن أهميتها في توفيرها لمحتوى ثري في مجال الابتكار الحكومي والذي تم إنتاجه من قِبل الهيئة بشكل تراكمي على مدار السنوات، والذي يُسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال الضرائب، كما يُسهم في تعزيز جهود مسؤولي وفرق الابتكار بمحتوى وأدوات رقمية متخصصة، فضلاً عن توثيق المنصة لقصص نجاح الهيئة الاتحادية للضرائب بصورة مُبتكرة وفق محتوى رقمي عال الجودة.

وتم إنشاء المنصة، بناءً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتوفر إطاراً مشجعاً على المشاركة الفعالة من جميع موظفي الهيئة لتصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية في المجال الضريبي، والمجالات الأخرى المُتعلقة بالأنظمة التشغيلية والخدمية للهيئة.

وتوفر المنصة مرصداً رقمياً ثرياً يضم أكثر من 3000 ممارسة مُوثقة من مُمارسات الابتكار الحكومي عالمياً، تَتوزع عبر 15 مجالًا؛ تشمل الضرائب والابتكارات المالية، ومجالات أخرى مثل الخدمات الحكومية ومهارات المُستقبل.