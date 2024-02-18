«التأمين» يضمن تصليح العقارات المتضرّرة من الأمطار

أكد مسؤولا شركتي تأمين، أنه يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات ومصانع مشمولة بـ«تأمين»، تصليح أية أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية، لافتين إلى وجود وثيقة شاملة تغطي كل المخاطر بما في ذلك تسرب الأمطار، والحرائق، والصواعق، والكوارث الطبيعية.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن المنازل الخاصة والفلل، في حال كانت مؤمّنة تأميناً شاملاً، فإنه يوجد في وثيقة التأمين بند واضح لمثل هذه الظروف، لافتين إلى أن من متطلبات ترخيص البنايات متعددة الطوابق، وجود تأمين ضد الحريق والمخاطر الأخرى.

ونصحا بأهمية وجود تأمين من هذا النوع، نظراً لأهميته في ظل الظروف الجوية المتقلبة، فضلاً عن أنه غير مكلف وفي متناول الجميع، إذ يحتسب سعر الوثيقة كنسبة (من ألف) وليس (من مئة)، ولا يتجاوز على سبيل المثال 500 درهم سنوياً عن كل محتويات منزل قيمتها 60 ألف درهم.

وثيقة شاملة

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة العين الأهلية للتأمين»، محمد مظهر حمادة: «توجد للبيوت والفلل الخاصة وثيقة شاملة تغطي كل المخاطر التي تتعرض لها، بما في ذلك تسرب الأمطار أو غيره».

وأضاف: «أقساط وثيقة التأمين بسيطة، إذ تحتسب كنسبة (من ألف) وليس (من مئة)، ومثال ذلك أنه إذا كانت محتويات المنزل بقيمة 60 ألف درهم، فإن سعر وثيقة التأمين لن يتجاوز 500 درهم في السنة».

وتابع حمادة: «أمّا بالنسبة للبنايات، فيوجد بها تأمين ضد الحرائق والصواعق والكوارث الطبيعية، وهو أيضاً رخيص، والأغلبية الآن تؤمّن على البنايات كون ذلك متطلباً أساسياً»، مشيراً إلى أن «التأمين على البيوت والممتلكات يتيح تغطية تسريب مياه الأمطار، فضلاً عن تسريبات خزانات المياه».

ونصح حمادة أصحاب المنازل بالحرص على وجود تأمين شامل على بيوتهم، تحسباً لأية أمور طارئة.

جميع المخاطر

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة البحيرة للتأمين»، نادر قدومي، إن «شركات التأمين توفر وثيقة تأمين شاملة للمخاطر كافة التي تتعرض لها العقارات من بيوت، وبنايات، وفلل، ومصانع وأية ممتلكات بها، يمكن عن طريقها تصليح أية تلفيات، أو حرائق، أو تسريبات».

وأضاف: «الأصل في هذه الوثيقة، تغطية الأضرار كافة، بما فيها أضرار الأمطار وغيرها، ولا تستثني شيئاً إلا بنصّ صريح يتم ذكره ضمن البنود».

واتفق قدومي كذلك على أهمية وجود تأمين من هذا النوع، نظراً لأهميته في ظل الظروف الجوية المتقلبة، فضلاً عن أنه غير مكلف وفي متناول الجميع.

• سعر الوثيقة يحتسب كنسبة (من ألف) وليس (من مئة)، ولا يتجاوز على سبيل المثال 500 درهم سنوياً عن كل محتويات منزل قيمتها 60 ألف درهم.

محمد مظهر حمادة:

• التأمين على البيوت والممتلكات يتيح تغطية تسريب مياه الأمطار، فضلاً عن تسريبات خزانات المياه.

نادر قدومي:

• الأصل في الوثيقة تغطية الأضرار كافة، بما فيها الناتجة عن الأمطار، ولا تستثني شيئاً إلا بنصّ صريح.