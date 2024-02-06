«بوابة المقطع» تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة دبي للتكنولوجيا

أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي»، عن استحواذ «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية للمجموعة ومزود الحلول المتطورة لرقمنة التجارة، على حصة 60% من أسهم «شركة دبي للتكنولوجيا» المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل، وتتخذ من دبي مقراً لها، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 28 مليون درهم.

وسيحتفظ الطرف المؤسس بحصة 40% من أسهم الشركة، كما سيواصل فريق القيادة الحالي ممارسة مهامه الإدارية، وتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية للشركة.



إيرادات وحلول

وأفاد بيان بأن الشركة حققت خلال العام 2023 إيرادات بلغت 70.5 مليون درهم، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 8.4 ملايين درهم، في وقت طورت فيه «دبي للتكنولوجيا» مجموعة حلول ذكية، منها منصة «ميناتو» Minato، وهي منصة ذكية لإدارة عمليات الموانئ، وأربع منصات لحلول النقل، وتسعة حلول فريدة تم تصميمها خصيصاً لعدد من الهيئات الحكومية الإقليمية التي ترتكز أعمالها على التكنولوجيا الرقمية. وقد تم تطوير جميع الحلول من قبل فريق عمل الشركة الذي يزيد عدده على 300 موظف يعملون انطلاقاً من الإمارات والهند.

وأشار البيان إلى أن عدداً من مشغلي الموانئ العالميين يستفيدون حالياً من منصة «ميناتو» التي تطبق تقنية «التوأم الرقمي» المتطورة والمطلوبة للغاية في السوق. وستمثل هذه المنصة إضافة قيمة لخدمات النافذة الموحدة التي تقدمها «بوابة المقطع» لرقمنة الموانئ، إضافة إلى أنها ستحقق وفورات في التكاليف مع استخدامها بشكل تدريجي في جميع الموانئ العالمية التي تديرها مجموعة موانئ أبوظبي.

كما تقدم «دبي للتكنولوجيا» حلول نقل لإدارة الأساطيل ونقل الركاب، وتحليلات القيادة الذكية، وإدارة نقل النفايات، ستسهم في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي في المناطق الصناعية.



فوائد الاستحواذ

وسيسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة حلول التجارة الرقمية التي تقدمها «بوابة المقطع»، علاوة على تعزيز قدراتها داخلياً وتحقيق وفورات في التكاليف، وترسيخ مكانتها كمطور رائد لحلول التجارة الرقمية. كما سيسهم الاستحواذ في توسيع نطاق خبرات «بوابة المقطع» في مجال تطوير العمليات الخارجية، وإضفاء قيمة حقيقية على ما تقدمه من خدمات، لا سيما مع توسع أعمالها على الصعيد الدولي، مع تعزيز الاستفادة من مركز الأبحاث والتطوير الذي تمتلكه بوابة المقطع في فيتنام، بعد استحواذها على شركة «تي تيك».



أحدث التقنيات

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، فإننا ندرك في (موانئ أبوظبي) أهمية تسريع توظيف أحدث التقنيات والاستفادة القصوى من الابتكارات والحلول المتطورة لإعادة تصور مستقبل التجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «يأتي هذا الاستحواذ في إطار خططنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة المجموعة كمزود رائد لحلول التجارة الرقمية المتكاملة في الأسواق الرئيسية مع زيادة اعتمادنا على كوادرنا الداخلية لتطوير التقنيات الحيوية لنمو أعمالنا. كما تؤكد هذه الصفقة على التزامنا بتسخير إمكانات التقنيات الناشئة لتعزيز طموحنا في تطوير محفظة رقمية متكاملة من الحلول التجارية المبتكرة التي تدعم أعمالنا المستقبلية على امتداد سلاسل التوريد».



خبرة واسعة

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي، الدكتورة نورة الظاهري: «تتمتع شركة دبي للتكنولوجيا بخبرة واسعة تمتد إلى 30 عاماً في تقديم أفضل حلول التجارة والنقل للهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى، وإننا على ثقة من أن إضافة هذه الحلول المتطورة والخبرة الكبيرة إلى محفظتنا سيفتح آفاقاً أرحب لتوسيع قاعدة متعاملينا، وخدمة متعاملينا الحاليين بشكل أفضل، وتحفيز خططنا للنمو».

وتابعت: «يعد هذا الاستحواذ نقلة نوعية أخرى في مسيرتنا نحو تعزيز مكانتنا في تسهيل التجارة العالمية وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».



أسواق عالمية

من ناحيته، قال مؤسس شركة دبي للتكنولوجيا، أحمد الرفيع: «يمثل هذا الاستحواذ نقلة نوعية في مسيرة شركة دبي للتكنولوجيا، فانضمامنا إلى (بوابة المقطع) ومجموعة موانئ أبوظبي سيمكِّننا من الوصول على نطاق أوسع إلى الأسواق العالمية ويفتح لنا المجال للاستفادة من فرص عدة، مما يضيف زخماً قوياً لطموحنا في ربط العالم وجعله أكثر ذكاءً واستدامة. نحن فخورون بما حققناه حتى الآن، ونتطلع معاً إلى رسم مستقبل أكثر إشراقاً على صعيد التجارة والتكنولوجيا».