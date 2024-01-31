%20 نمو قطاع التأمين في الإمارات خلال 2023

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن تحقق شركات التأمين المدرجة في دولة الإمارات نمواً قوياً في الإيرادات (أقساط التأمين) بنسبة تراوح بين 15 و20% في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وقال مدير ومحلل رئيس لتصنيفات التأمين في «إس آند بي» للتصنيفات الائتمانية، إمير موجكيك، لوكالة أنباء الإمارات (وام): «نتوقع زيادة الإيرادات من أعمال تأمين السيارات في العام الجاري، وأن يراوح معدل النمو في القطاع بين 5 و10% في عام 2024».

وحول الأرباح، أفاد موجكيك بأن شركات التأمين المدرجة أعلنت عن زيادة بنسبة 19% في صافي الأرباح على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لافتاً إلى أن الوكالة تعتقد أن أرباح العام بأكمله ستكون ضمن نطاق مماثل للأشهر التسعة.

وأضاف أن «الزيادة في الأرباح تأتي مدفوعة بشكل أساسي بعائدات استثمارية أقوى»، مشيراً إلى أن «الظروف الاقتصادية المواتية، والتغيّرات الهيكلية الإيجابية الأخرى خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تحفيز النمو في قطاع التأمين».

وتوقع أن يظل القطاع مربحاً في عام 2024 بفضل ارتفاع أسعار التأمين على السيارات، كما توقع أن تستمر شركات التأمين في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، ما سيؤثر إيجاباً في عائداتها الاستثمارية.

وقال موجكيك: «نعتقد أن قطاع التأمين على الحياة في دولة الإمارات لايزال يتطور، فيما تقييمنا لقطاع التأمين على (الممتلكات - الحوادث) والتأمين الصحي، يتماشى مع معظم تقييماتنا لهذه الأنواع من التأمين على مستوى العالم».

وأوضح أن «قطاع تأمين (الممتلكات - الحوادث) والتأمين الصحي في الإمارات، يستفيد من آفاق النمو القوية ونتائج اكتتابات التأمين المُرضية، ويدعم ذلك انخفاض مخاطر منتجات التأمين نسبياً، وارتفاع الحواجز أمام دخول السوق، واللوائح التنظيمية المواتية».

وتوقع أن تظل سوق الإمارات من بين أسواق التأمين على الممتلكات والتأمين الصحي الأكثر ربحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بشكل أساسي بالنتائج القوية لأكبر خمس شركات مدرجة.