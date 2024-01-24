19 ترخيصاً لأنشطة الأصول الافتراضية في دبي

تمكنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، بعد أقل من عام على انطلاق عملياتها في السوق، من إصدار 19 ترخيصاً لأنشطة الأصول الافتراضية، خلال العام الماضي، منها 11 ترخيصاً بدأ حاملوها ممارسة الأنشطة المرخصة لهم بموجبها، كما أصدرت 72 موافقة مبدئية أخرى لشركات جديدة.

وأصدرت أيضاً 133 إشعاراً بإقرار الامتثال بالتطبيقات الجديدة، لضمان الامتثال للتوجيهات التنظيمية في إطار نهج استباقي وسريع الاستجابة، وإصدار 116 شهادة عدم ممانعة على التداول بالملكية، فضلاً عن استكمال تقييم 37 شهادة إضافية جاهزة للإصدار، وإصدار 94 إشعاراً بشأن اعتماد نشاط الأصول غير الافتراضية.