«ريسبونس بلس» تستحوذ على «بروميثيوس»

أعلنت شركة «ريسبونس بلس ميديكال» استحواذها على شركة «بروميثيوس ميديكال»، التي تتخذ من المملكة المتحدة موقعاً لمقرّها الرئيس، وهي شركة متخصّصة ذات شهرة عالمية في مجال التدريب والاستشارات في قطاع الرعاية الصحيّة.

وتعدّ «ريسبونس بلس ميديكال» جزءاً من شركة «ريسبونس بلس» القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويشكل هذا الاستحواذ منصة عالميّة لتوفير الخدمات اللازمة لقطاع الطاقة والدفاع، حيث تدير «ريسبونس بلس ميديكال» حالياً 500 عيادة للنفط والغاز والقطاعات الصناعية مع عملاء مثل: أدنوك، أوكسي، شامبرغر، توتال، هاليبرتون.