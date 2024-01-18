«أوبك» تتوقع زخماً مستمراً لاقتصاد الإمارات

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات أظهر نمواً قوياً طوال العام الماضي، فيما من المرجح أن تستمر هذه الديناميكية خلال العام 2024.

وأضافت «أوبك»، في تقريرها لشهر يناير الصادر أمس: «تشير آفاق النمو الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات إلى زخم مستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والمبادرات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر».

وأشارت «أوبك» إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي وصل في ديسمبر الماضي إلى 57.4 نقطة، مقارنة مع 57 نقطة في نوفمبر، وذلك تماشياً مع الاتجاه التوسعي الذي لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية، كما تعمل الزيادة الحالية في النشاط على تعزيز خلق فرص عمل إضافية.

وأكد تقرير «أوبك» أن القطاع العقاري في دبي لايزال قوياً، مدعوماً بمبيعات العقارات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي.

ولفت التقرير إلى أن السياحة في دولة الإمارات تشهد انتعاشاً، إذ تسهم بنحو 16% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تأثيرها في سلسلة التوريد والإنفاق المرتبط بها، وفقاً لـ«أكسفورد إيكونوميكس».

كما لفت إلى تجاوز مطار دبي، باعتباره أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مستويات الركاب قبل جائحة «كوفيد-19»، وفيما ارتفع عدد زوار إمارة دبي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 13.9 مليون في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.