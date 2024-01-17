«إيدج» تكشف عن توسعة «سييات» في البرازيل

أعلنت «إيدج» إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، عن تطوّرات في نمو شركة «سييات» البرازيلية ومقرها الرئيس وقاعدتها التصنيعية في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، والواقعة في ولاية ساو باولو، وذلك خلال العامين المقبلين.

ومن المقرر أن تتوسّع الشركة من 1000 متر مربع إلى نحو 7000 متر مربع، بهدف استيعاب مكاتب إدارية وهندسية جديدة، إلى جانب عدد من المختبرات ومرافق الإنتاج.

وستضاعف الشركة أيضاً العدد الإجمالي لفريق العمل ليبلغ 200 موظف بدوام كامل من ذوي المؤهلات العالية.