الإمارات تتصدر عالمياً في تغطية شبكات «المحمول» للسكان

شهد قطاع الاتصالات في الإمارات خلال 2023 عاماً حافلاً بإطلاق العديد من المبادرات الجديدة على مسارات مختلفة لدعم تطور ونمو القطاع في الدولة. وسجل القطاع العديد من الإنجازات في 2023، أبرزها تصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت.

فيما جاءت الدولة بالمرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، وجاءت السادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، فضلاً عن محافظة الإمارات على ريادتها العالمية للمرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية بنسبة 97%، بحسب بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية.

إنجازات

وشمل سجل إنجازات القطاع خلال عام 2023 تسجيل مؤشرات إضافية في مجال الريادة العالمية، تضمن حصول الدولة على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والتاسعة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ12 في مؤشر الخدمات الرقمية، والـ13 في مؤشر تطور الخدمات الرقمية، والـ18 في مؤشر المشاركة الرقمية، والـ22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.

الواجهة المركزية

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خلال شهر يوليو، واجهة مركزية موحدة لمساعدة الجهات الحكومية على الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين في عصر السرعة والذكاء الاصطناعي.

وتأتي الواجهة مع تزايد الإقبال على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في العمل الحكومي، وتتيح الواجهة مزايا عدة للجهات الحكومية، من أهمها توفير آلية معتمدة للحصول على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والدعم التقني المتعلق باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، وكذلك الاستشارات الفنية.

دليل التطبيقات

أطلق وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، خلال شهر سبتمبر، دليل 100 تطبيق واستخدام، للذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام، بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، والذي يجسّد فكر قيادة حكومة دولة الإمارات، ويعكس ريادة الدولة في مجالات التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، لدعم مختلف القطاعات بأحدث التقنيات والأدوات الحديثة.

معجم عربي

كما أطلق العلماء، خلال شهر أكتوبر، مبادرة أول معجم رقمي لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، بما يمثل خطوة مهمة في جهود حكومة دولة الإمارات لتوفير مصادر عربية ودعم المحتوى العربي المتخصص في قطاع الذكاء الاصطناعي المستقبلي الحيوي.

المجلس الاستشاري العالمي

اختار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال شهر أكتوبر، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي شكلته المنظمة الدولية، ويضم 38 شخصية عالمية في هذا القطاع، ويهتم بالتحديات والفرص والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل إطار عمل دولي جديد.

ويعمل المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي على دعم ومساعدة أمين عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية، على بناء إجماع عالمي حول المخاطر والتحديات، وسبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآليات تعزيز التعاون الدولي في إدارة الذكاء الاصطناعي.

الاتصالات الراديوية

استضافت الإمارات فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، خلال الفترة من 20 نوفمبر وإلى 15 من ديسمبر، لتصبح الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي استضافت وترأست كل الفعاليات المهمة للاتحاد الدولي للاتصالات. وتأتي استضافة الإمارات لفعاليات المؤتمر للمرة الثانية بعد الاستضافة خلال عام 2012، ما يجعلها تتصدر عالمياً في الاستضافة لفعاليات الاتصالات الدولية، والتي لها رمزية تدل على المكانة المرموقة للإمارات وريادتها في قطاع الاتصالات والمعلومات.

وقادت الإمارات من خلال رئاستها لفعاليات المؤتمر توافقاً دولياً حول تحديث العديد من سياسات الاتصالات الراديوية في قطاعات مختلفة، وبما يدعم التوسع في التحول الرقمي عالمياً.

المشاركة الرقمية

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال شهر ديسمبر النسخة الجديدة من منصة المشاركة الرقمية في الدولة، «شارك إمارات»، وتهدف المنصة في نسختها الجديدة إلى تعزيز المشاركة الرقمية في الآليات المتبعة لدى الجهات الحكومية لتطوير خدماتها وحلولها. وتسهم المشاركة الرقمية في تحسين آليات اتخاذ وصنع القرار، وتستخدمها الجهات الحكومية في تصميم الخدمات، وإعادة تصميمها وفقاً للتطور في احتياجات المتعاملين من أفراد وشركات.

الممكنات الرقمية

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عبر تقرير «الممكنات الرقمية 2023»، الذي أصدرته خلال شهر ديسمبر، عن عدد من الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع الاتصالات والتقنية، أبرزها وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6.84 ملايين مستخدم مسجل، يستفيدون من 15 ألف خدمة رقمية يقدمها 232 مزود خدمة.

وأظهر التقرير، وصول تغطية شبكات الهاتف المتحرك إلى 100% في مختلف مناطق الدولة، فيما وصلت نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس إلى أكثر من 97% من إجمالي المناطق المأهولة.

الدولة حافظت على ريادتها في تغطية الألياف الضوئية بنسبة 97%.