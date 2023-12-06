«مجموعة أدنيك» تستحوذ على «كارافيل» الفرنسية

أعلنت مجموعة أدنيك استحواذها على مجموعة «كارافيل»، أحد أقطاب القطاع السياحي في فرنسا، حيث تمت الصفقة بين «أدنيك» والمالك السابق، شركة الأسهم الخاصة «إيكويستون بارتنرز».

ويأتي الاستحواذ على «كارافيل» التي تقدّم عروض سفر للمتعاملين معها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تماشياً مع استراتيجية «أدنيك» الرامية إلى تعزيز التنويع ضمن قطاعاتها الأساسية، إذ ستعمل مجموعة أدنيك على تمكين «كارافيل» من النمو والتوسع في أسواق وقطاعات جديدة، وتزويدها بإمكانية الوصول إلى محفظتها من الأصول والخبرات والموارد في قطاع السياحة.

كما ستعزز عملية الاستحواذ الهوية السياحية لإمارة أبوظبي، وتزيد إسهام قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد المحلي، لتعزز أبوظبي مكانتها وجهة عالمية للسياحة وللثقافة والترفيه والأعمال.

ومن خلال الاستحواذ على «كارافيل»، تضيف مجموعة أدنيك اسماً جديداً إلى محفظتها السياحية القائمة، التي تضم شركة «سياحة 365»، والشركات التابعة لها، وهي «كابيتال إكسبيرينس»، و«كابيتال ترافيل»، و«كابيتال هوليدايز»، و«الاتحاد للعطلات»، و«كابيتال درايف».

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حميد مطر الظاهري: «يعد الاستحواذ على (كارافيل) خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة أدنيك، في وقت نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا للتوسع العالمي، لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهة للسياحة العالمية، كون (كارافيل) شركة ناجحة للغاية، ولها سجل حافل في توفير عروض الرحلات والعطلات للعملاء في فرنسا، وجميع أنحاء أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، وهذا بلاشك يتناسب مع رؤية مجموعة أدنيك للنمو والاستثمارات ذات الصلة بالقطاع، خصوصاً في أوروبا التي تمتلك فيها أدنيك مجموعة شركات رحلات سياحية».

وأضاف الظاهري: «نرى فرصاً كبيرة للربط والتكامل بين عروضنا السياحية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز تبادل العطلات والتواصل الثقافي، وسنعمل بشكل وثيق مع الجهات المختصة لتعزيز دور (كارافيل) في الإسهام في تحفيز نمو القطاع السياحي في أبوظبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كارافيل»، آلان دي ميندونكا: «سعداء بانضمامنا إلى مجموعة أدنيك بعد استحواذها على شركتنا في هذه المرحلة الواعدة من نمو وتطور إمارة أبوظبي، ونرى في هذا الاستحواذ فرصة كبيرة لتعزيز النمو والحفاظ على استدامته، حيث نتطلع إلى العمل مع مجموعة أدنيك لإنجاز رؤيتنا المشتركة في تحقيق التميز، عبر تقديم تجارب عطلات لا تُنسى لعملائنا، وصناعة علامة تجارية سياحية تربط بنجاح بين أوروبا وأبوظبي».

بدوره، قال رئيس «إيكويستون بارتنرز»، جيلوم جاكو: «تشرفنا بالعمل مع (كارافيل) على دعم نموها المستمر والحفاظ على هويتها القوية كشركة رحلات أوروبية رائدة. وبعد تزويد الشركة بالموارد اللازمة التي احتاجتها خلال فترة «كوفيد-19» وما بعدها، أصبحت (كارافيل) الآن جاهزة للانتقال إلى مرحلة جديدة وحاسمة في مسيرة تطورها. وبفضل دعمنا المستمر، حققت الشركة تحوّلاً ملحوظاً، حيث تطورت لتغدو حالياً شركة حيوية ذات إمكانات دولية واعدة».

يشار إلى أن إتمام الصفقة سيبقى خاضعاً للموافقات التنظيمية وبقية الإجراءات المعتادة.

• عملية الاستحواذ تعزز الهوية السياحية لأبوظبي وتزيد إسهام قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد المحلي.