اتفاقية تتيح تقديم أموال الزكاة للمتعثرين المستحقين في قضايا إيجارية بدبي

أبرم مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، بهدف إقامة علاقة تعاون مشترك بين الطرفين، تقضي بتقديم دعم مادي من أموال الزكاة لدى بنك دبي الإسلامي إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، وتعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير وابتكار أساليب وطرق للعمل المجتمعي من شأنها تعظيم الأثر المجتمعي لهذا الدعم.

وبحسب الاتفاقية، فإن بنك دبي الإسلامي سيسهم في تقديم الدعم المادي لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، لتوزيعه حسب الأصول على المستحقين، فضلاً عن توفير الدعم الفني الذي يمكن المركز من تنفيذ البرامج والمشروعات المترتبة على هذا التعاون.

فئات مستحقة

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى: «في إطار حرصنا على تعزيز شراكاتنا التي من شأنها أن تخدم المجتمع، وتحديداً الفئات المستحقة للدعم المالي، يسرنا عقد هذا التعاون مع بنك دبي الإسلامي الذي سيُسهم بالتأكيد في تعظيم الأثر المجتمعي لأموال الزكاة، وابتكار أساليب وطرق فعالة لتوزيعها لمستحقيها بالشكل الأمثل، إلى جانب دعم المشروعات ذات الصلة».

وأكد أن «هذه الخطوة تأتي ترسيخاً للتعاون المستدام بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دبي، وتجسد التزام الإمارة بالعمل المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة».

الحالات الإنسانية

ويتضمن التعاون بين الطرفين قيام مركز فض المنازعات الإيجارية بدراسة طلبات الحالات الإنسانية والمساعدات التي يرسلها إليه بنك دبي الإسلامي، وتزويد البنك بتقرير الحالة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة والمتبعة لديه لاستحقاق الحالة من عدمها، كما يمكن لمركز فض المنازعات الإيجارية تقديم طلب دعم لمبادرة جديدة لبنك دبي الإسلامي.

وستكون لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ومقرها في الإدارة العامة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بحسب الاتفاقية، هي الجهة المخولة البت في فتاوى الزكاة، والفصل في المسائل الشرعية بين الطرفين.

دعم المتعثرين

بدورها، عبّرت إدارة بنك دبي الإسلامي عن سعادتها بهذه الشراكة لما لها من أثر إيجابي في ملامسة حاجات الناس من حيث مساعدة الحالات المتعسرة في المركز، مشيدة بالمبادرات والجهود التي يقوم بها المركز لخدمة المجتمع، والتي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري والإنساني، وتعزيز روح التعاون في نفوس أفراد المجتمع، وترسيخ قيمة التكافل والتعاضد.

وأكد بنك دبي الإسلامي التزامه في ابتكار طرق جديدة من شأنها تطوير العمل الخيري والإنساني، وتسهم في إيصال المساعدات للمستفيدين بكل سهولة ويسر وتحفظ كرامتهم، وتسهم في تعظيم الأثر على المستفيدين، إضافة إلى بذل الجهود في تكامل العمل مع المؤسسات الخيرية والإنسانية المثيلة، التي تخدم الهدف نفسه، خصوصاً الواقعة ضمن إمارة دبي، وبناء علاقات تعاون وشراكة معها، وتنفيذ مبادرات مشتركة تعنى بالعمل الخيري والإنساني، وتهدف إلى تعظيم الأثر المجتمعي.