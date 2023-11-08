"عنان" تطلق أولى طائراتها ذاتية القيادة المصممة والمنتجة بالكامل في دبي

أعلنت عنان، شركة التكنولوجيا الإماراتية، عن إطلاقها أولى طائراتها ذاتية القيادة للتنقل الجوي المتقدم المنتجة والمصنوعة بالكامل في دبي، حيث تهدف من خلالها لتكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات ذاتية القيادة.

وجرى تصميم وإنتاج أسطول طائرات الشحن الثقيل الخالية من الانبعاثات الكربونية بواسطة شركة "عنان" في دبي، وهي طائرات كهربائية ذاتية القيادة تعتمد على نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، ومخصصة لنقل الأشخاص والبضائع وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة.

وتمتلك "عنان" منظومةً تجمع خبراء إماراتيين وعالميين لإنتاج الطائرات ذاتية القيادة ذات المروحيات المتعددة "ملتيكوبتر"، والطائرات ثابتة الجناحين من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، حيث تعتمد عنان في تصنيع هذه الطائرات على معايير هندسية وتصميمية تضمن تلبيتها للمتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الطيران.

وقال رئيس مجلس إدارة "عنان"، راشد حمدان بن خادم النعيمي: "تأتي رؤيتنا في (عنان) متناغمةً مع الاستراتيجيات التي رسمتها دولة الإمارات لتكون محوراً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وفي وقت تواصل فيه دبي ترسيخ ريادتها كحاضنة للتطور والابتكارات التقنية، فإن إطلاق شركة (عنان) يجسد التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها الطموحة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "عنان"، علي العميمي: "يأتي إطلاق الشركة متزامناً مع زيادةٍ ملحوظة في الطلب على تحويل التنقل الجوي إلى قطاعٍ أكثر فاعلية واستدامةً وقابلية للاستخدام، ويتمثل هدفنا في أن نكون أول شركة تنقل جوي تجاري للطائرات ذاتية القيادة في دبي، حيث تنطوي هذه الثورة الجديدة على العديد من المزايا التي تشمل تفادي الازدحامات المرورية خلال نقل الأشخاص وتوصيل البضائع بطريقةٍ أسرع، إلى جانب تقديم المساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق والمنشآت عن بُعد، إلى جانب أنها تخدم قطاع الزراعة والبيئة بشكل مستدام وفعال بكل المقاييس، فضلاً عن أن القطاع سيسهم بشكل ملحوظ في تحقيق تحولات اقتصادية ومجتمعية جذرية".

وأشار العميمي: "باعتبارنا شركة نشأت في دبي، فإننا نتبنى رؤيتها ورسالتها تماشياً مع رؤية باني دبي الحديثة في تحقيق كل ما هو جديد وفريد من نوعه نحو الريادة والتميز، وسنسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال التنقل الجوي المتقدم".