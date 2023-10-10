شراكة لتطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية

أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، المملوكة لمصرف الإمارات المركزي، وشركة «إن بي سي آي الدولية للمدفوعات المحدودة» عن شراكة استراتيجية لتطوير وإطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات، وذلك بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

وتم تبادل اتفاقية الشراكة بين مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، سيف حميد الظاهري، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، ديليب أسبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «إن بي سي الدولية للمدفوعات» ممثلاً عن «إن بي سي آي للمدفوعات المحدودة».

ويسعى «المركزي» من خلال إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات إلى تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه المصرف المركزي في وقت سابق العام الجاري، حيث ستعمل الشركة على تطوير بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، وقابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، تتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسين تجربة العميل من خلال حلول متطورة للدفع.

وتهدف الشراكة إلى تطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية، المقرر إطلاقها مطلع عام 2024، حيث تسعى هذه المنظومة إلى تسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية في دولة الإمارات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم أجندة التحوّل الرقمي، وزيادة خيارات الدفع، وتخفيض كلفة المدفوعات، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً رائداً للمدفوعات الرقمية.

وتم تكليف شركة «إن بي سي آي الدولية للمدفوعات المحدودة» عقب عملية تقييم شاملة، تضمّنت قياس قدرة الحلول التي تقدمها الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين وإنشاء بنية تحتية مالية متكاملة.

وستعمل الشركة على تشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية إلى جانب تقديم خدمات مراقبة الاحتيال وتحليل البيانات.

وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، حرص المصرف على ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال برنامج تحول البنية التحتية المالية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة، تعكس التزام «المركزي» بتعزيز نمو المدفوعات الرقمية.