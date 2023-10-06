برامج تدريبية لتأهيل المواطنين للعمل في مجالات التصنيع الحيوية

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتي عن إطلاق أربعة برامج تدريبية ضمن برنامج «مصنعين»، إحدى مبادرات برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، بالتعاون مع نخبة من الشركات الوطنية والدولية، لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز وصول المواطنين إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي.

وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن البرامج الجديدة تختص بمجموعة من مجالات التصنيع الحيوية، تشمل: النفط والغاز، الأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى صناعة الحديد والورق، فيما ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاع الصناعي ومراكز التدريب على توسعة وزيادة عدد البرامج التدريبية والمجالات التي تختص بها لضمان توفير مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ما يتعلق بالجانب العلمي والتدريبي، فإنها تتعاون مع كل من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، لتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة.

وأضافت أنه بالتنسيق مع مراكز التعليم والتدريب، تتعاون الوزارة مع عدد من الشركات الصناعية لتوفير التدريب العملي والمهني للمتدربين، بما في ذلك شركة «نافكو» لتقديم التدريب الخاص ببرنامج صناعات الأمن والسلامة، وشركة «بيكر هيوز» لتقديم التدريب في صناعة النفط والغاز المتخصصة، ومجموعة مصانع الاتحاد للصناعات الورقية لتقديم التدريب في صناعة الحديد والورق، فضلاً عن التعاون مع عدد من المصانع لتقديم التدريب ضمن صناعة الأغذية والمشروبات.

وذكرت الوزارة أن الإعلان عن البرامج الجديدة جاء خلال معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الذي اختتم أعماله في أبوظبي أخيراً، لافتة إلى أنه على هامش المعرض تم إطلاق دعوة للكوادر الوطنية للمشاركة في البرامج عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، حيث تم تخصيص تبويب مستقل ضمن الموقع لوظائف القطاع الصناعي عبر منصة برنامج «نافس»، الذي يتيح لمواطني الدولة التسجيل في البرامج التدريبية التي بدورها ستؤهلهم لشغل الوظائف المتاحة في المجالات التصنيعية المعلن عنها من خلال برنامج «مصنعين».

ومن المقرر عقد يوم مفتوح للتوظيف بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، يستمر ثلاثة أيام، وسيتم من خلاله جمع المصانع المشاركة في برنامج «مصنعين» مع الباحثين عن عمل، بهدف تشجيع الشباب على الانضمام لفرص التدريب.

وكان وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، شارك في جلسة نقاشية حول تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي، بحضور عدد من الشباب والمختصين في القطاعين الصناعي والتكنولوجي على هامش معرض «أديبك».

برنامج «مصنعين»

يعد برنامج «مصنعين» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مارس من العام الجاري بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامجاً أساسياً في مجال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، حيث أعلنت الوزارة في مايو الماضي عن 500 فرصة عمل مقرونة بالتدريب للمواطنين في القطاع الصناعي ضمن البرنامج.