منصور بن زايد: دور ريادي للإمارات في تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، النسخة الـ39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023).

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تعزيز المكانة الاستراتيجية الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، واهتمامه بهذا الملف الحيوي، حتى باتت الدولة واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في هذا القطاع، مشيراً سموه إلى دور الدولة الريادي على المستوى العالمي في تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلّبات والتحديات المستقبلية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو رئيس الدولة.

وأعرب سموه، عن تطلعاته لأن يخرج المؤتمر بالنتائج الإيجابية المرجوة، التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العالمية، وبما يعزز من منظومة الطاقة، ودعم الابتكارات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن التعاون البنّاء بين القطاعات والشراكات المختلفة، التي يمكن أن تسهم في تحقيق تغييرات جذرية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتلاءم مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 كمحرك وطني جعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تعلن أهدافها في تحقيق الحياد المناخي، التي تمثل علامة مميزة في مسيرة امتدت ثلاثة عقود للدولة في العمل المناخي، ورؤية استراتيجية لثلاثة عقود مقبلة.

وأكد سموه أهمية فعاليات المؤتمر لهذا العام، التي تتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه الدولة بمشاركة دولية واسعة بعد نحو سبعة أسابيع، والذي يشير إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في خلق منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة، وبما يسهم في تعزيز التوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة، تركز على إيجاد حلول لخفض الانبعاثات، مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم، في أهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ، وبناء مستقبل مستدام ومرن، تماشياً مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، التي تعزز من الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات للعمل من أجل المناخ.

والتقى سموّه، خلال حضوره الفعاليات، عدداً من قادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، كما حضر سموه جلسة وزارية رئيسة تحت شعار الحدث «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً»، بمشاركة كل من وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، سهيل بن محمد فرج المزروعي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، ألبارسلان بيرقدار، ووزير الطاقة في جمهورية رومانيا، سيباستيان لون بوردويا، وأمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، التي سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة في العالم.

وقام سموه بجولة في عدد من أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، التي تم تطويرها في قطاع الطاقة، كما زار سموه عدداً من المؤسسات والشركات العالمية المشاركة في المعرض، واطلع على آخر التطورات والفرص التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة لمواكبة المستقبل، ومواجهة أي تحديات في هذا القطاع، من خلال العمل العالمي المشترك.

وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الخميس المقبل، تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً»، بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي والأطراف المعنية في هذا المجال، وبحضور أكثر من 2200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض، و30 جناحاً دولياً، يتوقع أن تستقطب أكثر من 160 ألف زائر، من 164 دولة في أكبر دورة لهذا المعرض على الإطلاق.

ويمثل معرض ومؤتمر أديبك امتداداً لإرث عريق من الابتكار والتقدّم يمتد لأكثر من 40 عاماً، في تعزيز التطلعات العالمية في قطاع الطاقة، حيث يناقش المؤتمر لهذا العام مختلف الأفكار والدراسات العلمية الاستراتيجية والتقنيات التكنولوجية المتطورة، ودعم الاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، عبر جمع الأطراف المعنية الرئيسة من مختلف مراحل سلسلة توريد الطاقة، في ابتكار حلول موثوقة لإحداث التغيرات الجذرية المطلوبة، وتحقيق التقدم النوعي اللازم لإنشاء منظومة طاقة شاملة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

350 جلسة حوارية

تتضمن أجندة «أديبك» هذا العام 350 جلسة حوارية متخصصة، تشمل مؤتمرات استراتيجية وتقنية، كما يستقبل أكثر من 1600 متحدث، بمن فيهم وزراء حكوميون ورؤساء تنفيذيون وواضعو سياسات وخبراء طاقة ومبتكرون، لجمع مختلف القطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، وتشجيع التعاون والعمل المطلوب لتسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في العالم، عبر تكثيف العمل وتكاتف الجهود، لتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.