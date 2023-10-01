115 شركة إيطالية تستعرض أحدث ابتكاراتها في «أديبك 2023»

تشارك 115 شركة إيطالية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، من ضمنها 28 شركة في الجناح الإيطالي، الذي تشرف عليه وكالة التجارة الإيطالية «ITA»، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

يسلط الجناح الرسمي الضوء على قدرات الشركات الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة، تأكيداً على مكانة إيطاليا في مجال المنتجات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز على مستوى العالم.

وتستعرض الشركات الإيطالية مجموعة من المنتجات المتطوّرة، من ضمنها المحولات الكهربائية بالزيت العازل، ومولدات التوربينات البخارية، والمعدات المستخدمة تحت الماء، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة والخدمات للتحكم عن بُعد في الخزانات وإدارة الطاقة ومراقبة الأساطيل والصمامات عالية الجودة، والمضخات الكهربائية الغاطسة. وتستهدف الجهات العارضة في الجناح الإيطالي بمعرض «أديبك 2023» استشراف مستقبل مشهد الطاقة المتطوّر، في ظل التزام إيطاليا بالاستدامة عبر قطاع الطاقة، معززة الابتكار وأواصر التعاون الدولي. وتُعدّ الشركات الإيطالية رائدة في مجال الاستثمار بفرص الطاقة الجديدة، مع التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً، والتحوّل نحو مجالات الطاقة العالمية المتطوّرة.