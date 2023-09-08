"الطيران المدني": سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها

قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023 ، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية و الجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي .

وأضاف القطاع ، في بيان له ، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام ، و لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.