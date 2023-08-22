190 مليار درهم إجمالي «التمويل الأخضر» لـ 6 بنوك إماراتية حتى نهاية 2022

كشف اتحاد مصارف الإمارات عن نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأفاد الاتحاد في بيان بأن إجمالي «التمويل الأخضر» لستة بنوك إماراتية هي: «أبوظبي الأول»، «أبوظبي التجاري»، «الإمارات دبي الوطني»، «دبي الإسلامي»، «المشرق»، و«أبوظبي الإسلامي»، بلغ أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي 2022، حيث خُصِصت هذه التمويلات لمشروعات متنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.

وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي «التمويل الأخضر» من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع «المركزي» الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، جمال صالح: «نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات التزامنا التام بدعم جهود مصرف الإمارات المركزي في تعزيز ممارسات الاستدامة، بالتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وأضاف: «يقوم قطاعنا المصرفي والمالي بدورٍ رئيس في تحقيق هذه الأهداف عبر تمويل المشروعات التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام، فضلاً عن التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته».

وأشاد صالح بالشراكة التي أبرمها الاتحاد مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لتعزيز التعاون في تطوير القطاع المالي، وترسيخ مكانة الدولة وجهة جاذبة ورئيسة لإدارة الأصول والثروات.

وتعليقاً على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، قال صالح: «نعتقد أن المؤتمر سيوفر منصة للنقاشات والعمل الجماعي بشأن تغير المناخ. وستتيح دولة الإمارات أفضل الظروف لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء العالم وتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات لتسريع تنفيذ مبادرات التمويل المستدام. كما ستلعب البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم أهداف الاستدامة».

وأوضح صالح المجالات الرئيسة التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، وهي دعم المشروعات الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين المتعاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين. كما سيقوم الاتحاد وبنوكه الأعضاء بالعمل على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة، والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.

صكوك وسندات خضراء

تعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال السنوات الماضية، بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة، وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.