«دو»: فعالية لتمكين الشباب من تأسيس أعمال ناجحة

استضاف «مجلس دو للشباب»، التابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أخيراً، فعالية خاصة احتفالاً بـ«اليوم العالمي للشباب»، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الشباب وروّاد الأعمال، فضلاً عن عدد من مسؤولي الشركة.

وشهدت الفعالية التي نُظّمت تحت شعار «مهارات مستدامة للشباب.. لعالم أكثر استدامة»، تقديم العديد من الرؤى والخبرات والتجارب والأمثلة الحية من جانب عدد من روّاد الأعمال والخبراء في مجالات الأعمال والاستدامة. كما تمحورت الأنشطة والعروض التي قدمها المشاركون حول سُبل تمكين الشباب من تأسيس أعمال ناجحة تلبي متطلبات الاستدامة، وتنسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوجيهات وزارة الثقافة والشباب والهيئة الاتحادية للشباب. ويهدف «مجلس دو للشباب» إلى توفير منصة تفاعلية تتيح للشباب فرصة التعبير عن أفكارهم ورؤاهم ومناقشة القضايا التي تهم الشباب، بما يسهم في تعزيز حضورهم وتمكينهم من تقديم إسهامات ملموسة لدفع عجلة التنمية المستدامة. وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصة مناقشة التحديات التي يواجهها الشباب اليوم، وزيادة مستوى الوعي حول ممارسات الاستدامة، لتأسيس مستقبل أفضل لشباب اليوم والأجيال المقبلة. وقالت رئيسة «مجلس دو للشباب»، نورة ناصر: «يسعدنا استضافة هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، التي نسعى من خلالها إلى تعزيز الإبداع والتعاون، وتمكين الشباب من تفعيل إسهاماتهم وتقديم أفكار وحلول مبتكرة تسهم في تأسيس غدٍ أكثر استدامة للجميع». وأضافت: «تنسجم أهداف هذه الفعالية مع أجندة المنظمات العالمية والجهات المحلية الرامية إلى تمكين الشباب وإلهامهم ليكونوا سبّاقين في رسم ملامح عالم مستدام». وشهدت الفعالية العديد من الأنشطة والعروض، كان من أبرزها العرض الخاص بالأعمال المستدامة، حيث شارك عدد من روّاد الأعمال الإماراتيين تجاربهم الخاصة في مجال الأعمال المستدامة، بما في ذلك شركة «efate» المتخصصة في إدارة النفايات الإلكترونية، وشركة «Totee.ae» المتخصصة في تصنيع حقائب قابلة للتخصيص مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، والعلامة التجارية «يقند الراس» المتخصصة في تقديم أجود أنواع الشاي وتحويل المخلفات إلى مواد صديقة البيئة. ومن بين الأنشطة الأخرى التي شهدتها الفعالية تنظيم جلسة حوار بعنوان «مهارات مستدامة للشباب.. لعالم أكثر استدامة»، بمشاركة مندوبي قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28» من الشباب، إضافة إلى مؤسسي العلامتين التجاريتين «يقند الراس» و«efate»، وعضو «مجلس دو للشباب»، بشاير الشحي، التي أدارت جلسة الحوار.