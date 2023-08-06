«جيترو»: نتطلع إلى إنشاء «نموذج» لاستثمار التكنولوجيا اليابانية في الإمارات

كشف رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، نوريهيكو إيشيغورو، عن تطلع اليابان إلى إنشاء نموذج يمكن من خلاله استثمار التكنولوجيا والتقنيات اليابانية في الإمارات، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين.

وقال لوكالة أنباء الإمارات (وام): «شهدت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى دولة الإمارات الشهر الماضي، مشاركة وفد ضم 40 من الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية من مختلف المجالات، حيث ترغب اليابان في تقديم مساهمات لا تقتصر على مجال الطاقة، ولكن تشمل مجالات أكثر تنوعاً مثل البيئة والرعاية الصحية والفضاء»، لافتاً إلى أن الجامعات والشركات اليابانية مهتمة جداً بمثل هذه المجالات.

وأضاف: «وقّعت اليابان والإمارات أخيراً اتفاقية إعفاء من تأشيرة الدخول، بما يعكس أهمية قطاع السياحة لكلا البلدين، حيث إن الإعفاء من التأشيرة سيعزز من فرص زيارات رجال الأعمال والسياح اليابانيين لدولة الإمارات والعكس».

ورداً على سؤال حول أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات اليابانية المختلفة، قال إيشيغورو: «دولة الإمارات مهمة بشكل أساسي لليابان لجذب الاستثمارات المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار الحكومية، ونود إنشاء نموذج يمكن من خلاله استثمار التكنولوجيا والتقنيات اليابانية في الإمارات»، لافتاً إلى تصريحات وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، خلال زيارته الأخيرة لليابان، بأن الإمارات تتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل تطوير البنية التحتية، والصناعات ذات التقنية الفائقة، والذكاء الاصطناعي، والتأمين والرعاية الطبية وتمويل السياحة وإدارة الأصول والصناعات المتقدمة.

وحول تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي الياباني، قال: «وقعت (جيترو) مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لإنشاء مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك، حيث نتطلع لأن تسهم الاتفاقية في تعزيز التواصل بين اليابان والإمارات، ليكون المجلس منصة لمتابعة متطلبات تحسين بيئة الأعمال».

ولَفت إلى أنه توجد اتفاقيات بين الحكومتين بشأن أمن الطاقة، والتسريع الصناعي، وإطار للتعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات والبطاريات، مشدداً على أهمية تنفيذ هذه السياسة بثبات في المستقبل، ومؤكداً التزام «جيترو» بمساعدة الشركات الناشئة.

وأعرب إيشيغورو عن تطلعه للمشاركة في فعاليات الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، مؤكداً رغبة اليابان في دعم جهود الإمارات نحو الحياد المناخي، ومشاركة واسعة من قبل الشركات اليابانية في المؤتمر.

وحول توقعاته بشأن الوضع التجاري الياباني، أشار إلى وجود عدد من التحديات منها ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الين، بالتزامن مع زيادة الواردات بالمقارنة مع الصادرات، مشيراً إلى وجود توجه حالي يتمثل في ميل الشركات اليابانية إلى التوسع في الخارج وصنع المنتجات في الأسواق الخارجية، عبر تصنيع المنتجات في مناطق المستهلكين وليس داخل اليابان.