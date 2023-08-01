سهيل المزروعي يعلن عن المشروع التحولي "البرنامج الوطني لتهيئة البنية التحتية (سلامة 365) "

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عن مشروع “البرنامج الوطني لتهيئة البنية التحتية (سلامة 365) ” ، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ويدعم المشروع سعي الحكومة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية بما يجعلها مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً وذلك تماشياً مع منهجية العمل الحكومي والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل اتفاقيات الأداء للمشاريع التحولية ضمن هذه المنهجية قفزة نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة خلال فترات زمنية قصيرة.

وأوضح المزروعي، أن البرنامج الوطني لتهيئة البنية التحتية (سلامة 365) يعنى بالسلامة وأنظمة التنبيهات الذكية التفاعلية، ويتضمن تنفيذ حلول مبتكرة لمعالجة النقاط السوداء على الطرق الاتحادية بالدولة، وتنفيذ النموذج الإماراتي للمعابر الآمنة الصديقة للمشاة بأحدث التقنيات الذكية للحفاظ على سلامة مستخدميها من مختلف الفئات، إلى جانب تطوير منظومة رقمية وتفاعلية باستخدام التقنيات الحديثة للتنبؤ بالسيول قبل وقوعها للحفاظ على سلامة الأفراد، عبر رصدها بأجهزة رصد شملت في مرحلتها الأولى 16 سداً و9 وديـــان رئيســـــــة، كما يستهدف تعزيز سلامة الطلبة في المجتمع المدرسي من خلال تنفيذ نموذج المدرسة الذكية الآمنة.

ولفت إلى أن الإمارات سبّاقة في تبني المبادرات والمشاريع الطموحة وصياغة القوانين والتشريعات اللازمة، وأن المشروع يشكل خطوة طموحة ومتقدمة نحو الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة والمتمثلة بامتلاكها منظومة وطنية متقدمة من عناصر البنية التحتية للسدود والطرق والمباني، وتحسين مستويات السلامة المرورية عبر تقليل وفيات حوادث الطرق، ما يدعم خفض مؤشر الوفيات والحوادث المرورية بالدولة، فضلاً عن إرساء بنية تحتية مُتكاملة ومُستدامة قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في الطرق والمباني والسدود.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التعاون البناء والمثمر مع الشركاء في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، وبناء الشراكات لتعزيز مستويات السلامة في البنية التحتية والطرق والسدود، لتكون آمنة لمستخدميها في مختلف الظروف بما يدعم المستهدفات الوطنية.

من جانبه، قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل:" تكمن أهمية "البرنامج الوطني لتهيئة البنية التحتية (سلامة 365) في كونه يستهدف تعزيز سلامة أبنائنا الطلبة في المجتمع المدرسي من خلال تنفيذ نموذج المدرسة الذكية الآمنة، إلى جانب تعزيز جودة الحياة وأمن مستخدمي البنية التحتية، والحفاظ على الممتلكات باعتبارها الغاية الأسمى وأولوية استراتيجية في حكومة دولة الإمارات".

وأشار إلى أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها الريادية ضمن أفضل دول العالم في جودة البنية التحتية، وأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز التواصل مع شركائها، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وتنمية الشراكة في قطاع البنية التحتية بما يدعم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً القادمة.

وأضاف:" طموحنا كبير ونجاحاتنا متواصلة، ولن نقف عند الإنجازات التي حققناها في قطاع البنية التحتية والنقل، لذلك نعمل مع شركائنا وفق أسس ومنهجيات واضحة كانت إحدى نتائجها البرنامج الوطني لتهيئة البنية التحتية (سلامة 365) الذي يساهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في البنية التحتية والنقل".