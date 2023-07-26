260 شاحنة يومياً محملة بالبضائع عبر منفذ حتا

كشفت جمارك دبي في احصائيات حديثة أن مركز جمارك حتا يتعامل يومياً مع أكثر من 260 شاحنة محملة بالبضائع في معظمها مواد غذائية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46965 شاحنة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأكدت الدائرة أن الخدمات الجمركية المتكاملة والتي تعتمد على التقنيات المتطورة وكادر التفتيش المهاري يسهمان بشكل مباشر في تسهيل تخليص إجراءات الشاحنات بما يدعم الأمن الغذائي في السوق المحلي حيث يعمل المركز على مدار الساعة دون توقف لدعم التجارة وتسهيل الواردات.

وأشار مدير إدارة المراكز الجمركية البرية حميد الرشيد إلى أن الزخم السياحي الكبير الذي تشهده دبي والذي تجاوز مرحلة ما قبل أزمة كورونا في أعداد الزوار والسياح رفع عدد المركبات التي تعامل معها المركز إلى 365448 مركبة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث يمثل المركز نقطة عبور دولية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، ويقوم المركز بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وسلطنة عُمان الشقيقة.

وكان المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، قد وجه خلال زياراته الدورية الصباحية والمسائية للمركز بضرورة تحقيق أفضل النتائج على صعيد الاستفادة من القدرات المتطورة لأجهزة المسح والتفتيش الذكية، والعمل على تطوير هذه القدرات التي تعزز كفاءة عمليات التفتيش عبر استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، وكذلك فتح مسار إضافي لتسريع حركة المسافرين ، منوهاً سعادته بأهمية الإنجازات التي حققتها الدائرة في هذا المجال والتي مكنتها من الاستجابة بكفاءة عالية للزيادة المطردة في أعداد الشاحنات و المركبات جعلت من مركز حتا الحدودي وجهة حضارية لمدينة دبي في عمليات خدمة العملاء وتسريع تخلص معاملاتهم وتحقيق سعادتهم .

وأكد مدير أول مركز جمارك حتا الحدودي، حمد محمد كاجور أن التسهيلات التي يتم تقديمها للتجار والشاحنات عبر المنفذ تعكس الرؤية الاستراتيجية لجمارك دبي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز انتعاش القطاع السياحي، من خلال استخدام النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات الجمركية، واستخدام المركز أحدث الأجهزة لفحص الحاويات والسيارات الخفيفة بالأشعة السينية، وذلك يتم بالتعاون مع إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، ويؤدي المركز دوراً رئيسياً في دعم سلاسل الإمداد ورفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء، ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها براً عبر المركز الخضراوات والفواكه، العطور، الأدوات الكهربائية، الإلكترونيات، المواد الغذائية، المشروبات الغازية، العصائر، الألبان، الرخام، السيراميك، السيارات والمحركات، الآلات الثقيلة، والاسمنت.