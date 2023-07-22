حاكم الشارقة يعزي أمير قطر والأمير الوالد بوفاة محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقيتي تعزية إلى كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.