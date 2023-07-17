إطلاق برنامج تأمين شامل لحماية الموظفين في شركات «دبي الجنوب»

أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران، من خلال مؤسستها الملحقة «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن التوصل إلى اتفاقية مع «شركة دبي للتأمين»، لتوفير برنامج تأمين شامل لحماية الموظفين في جميع الشركات العاملة في «دبي الجنوب»، والمسجلة لدى مؤسسة مدينة دبي للطيران، لافتة إلى أن هذا التأمين سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أغسطس 2023.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لـ«دبي الجنوب»، إذ وقع على الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين، والرئيس التنفيذي لـ«شركة دبي للتأمين»، عبد اللطيف أبو قورة.



بيئة عمل محمية

وأفادت مؤسسة مدينة دبي للطيران بصفتها سلطة الترخيص والتنظيم للمنطقة الحرة في «دبي الجنوب»، بأنها تهدف إلى تأسيس بيئة عمل محمية للموظفين العاملين في «دبي الجنوب».



ولفتت إلى أن البرنامج صمم لتوفير شبكة لحماية الموظفين في الحالات التي قد لا تتمكن فيها الشركات المرخصة في «دبي الجنوب» من الوفاء بالتزاماتها.

ويغطي التأمين العديد من الجوانب المتنوعة، بما في ذلك الرواتب غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة وتكاليف العودة إلى الوطن لموظفيها أو رفاتهم، والنفقات غير المسددة، أو المضروفات غير المسددة. وسيكون البرنامج إلزامياً أيضاً على جميع تأشيرات العمل وتصاريح العمل الجديدة، حيث يجب على الشركات اعتماد هذا النظام لحماية موظفيها، كما سيكون النظام ذاته إلزامياً عند تجديد تأشيرات الإقامة الحالية.



حقوق الموظفين

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «تتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية للدولة، والتي تركز على حماية حقوق الموظفين، والتشجيع على تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية من قبل الشركات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج إلى تعزيز ثقة الشركات المرخصة لدينا بشكل كبير، والتأكيد على التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل استثنائية، إضافة إلى حرصنا التام على دعم مكانة دبي التنافسية على الساحة العالمية».



«دبي الجنوب»

يشار إلى أن «دبي الجنوب» يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري.

وتهدف «دبي الجنوب» إلى تأسيس مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، والعقارات، وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.